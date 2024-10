Rahvusooperi direktor piletihindadest: mingeid korrektsioone teeme

Järgmisel aastal kultuurivaldkonnas toimuvad kärped ei lähe ka rahvusooper Estoniast mööda. "Vikerhommikule" antud intervjuus rääkis rahvusooperi direktor Ott Maaten, et nii nagu sel ja eelmisel aastal, minnakse teatris ka järgmisel aastal varem kogutud eelarvereservi kallale. Töökohti Maaten vähendada ei soovi.

"Meile on hästi oluline, et Estonia säilitaks muusikateatrina repertuaariteatri võimekuse, et iga päev etendusi anda. Kellegi kallale minek tähendab truppide ja võimekuse vähendamist. See tähendab, et meil tekib teatud repertuaari mängimise ja etenduste sagedusega kohe probleem," selgitas ta ning lisas, et hetkel otsib ta võimalusi, et oma töötajate palka kas või sümboolselt tõsta.

Eesti Draamateater otsustas seoses kärbetega tõsta menulavastuste piletihindu. 2025. aasta jaanuarist maksavad osa lavastuste piletid viis eurot rohkem. Ka rahvusooper on viimastel aastatel piletihindu korrigeerinud, märkis Maaten. "Covidi-aegsest 49 eurost on maksimumhinnaks kujunenud 69 eurot," tõi ta välja.

Siiski lisas ta, et kuna rahvusooper paneb kogu hooaja piletid korraga müüki, on neil selle võrra keerulisem poole hooaja pealt hindu muutma hakata. "Aga mingeid korrektsioone me teeme," tõdes ta ja pakkus, et võib-olla muudetakse erinevatele vanusegruppidele – näiteks õpilastele ja pensionäridele – kehtivaid soodustusi.

Piletihinna tõusule vaatamata oli 2023. aasta rahvusooperi jaoks rekordilise täituvusega. "See oli läbi aegade parim nii balletis kui ka ooperis," märkis Maaten. "Vaid operetis ja muusikalis on mingil ajahetkel täituvus natukene parem olnud. Ma olen väga rõõmus, et see, mis on ooperis ja balletis, see kõnetab eestlaseid."

Kuigi publikule meeldib klassikat vaatamas ja kuulamas käia, ei saa Maateni sõnul vaid klassikat mängida. "Ühel hetkel saabub see hetk, kus Eesti ühiskonnas on kõik huvilised ja vähem huvilised seda lavastust näinud, mõnikord ka mitu korda. Lõpuks hakkab ikkagi täissaalidest saama kolmveerand saali, siis kaks kolmandikku saali ehk see lavastus hakkab ennast tühjaks mängima. Siis tuleb muudatus teha," selgitas ta.

Samuti peab ta oluliseks, et Eesti publikuni jõuaksid teosed, mida siin varem mängitud pole. "Me toome oma repertuaari asju, mis intrigeerivad, mis on meie jaoks riskantsed, mis on nimetused, mida pole kunagi varem Eestis mängitud, näiteks eelmine hooaeg oli meil Debussy "Pelléas ja Mélisande", järgmisel hooajal tuleb Benjamin Britteni "Peter Grimes" lavale. Ehk me võtame enda kavva teadlikult selliseid lavastusi. Teater peab kõnetama. Seal on alati riskimoment selliste tükkidega," nentis ta.