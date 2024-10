Jalmar Vabarna: Eestis pakutakse liiga palju kultuuri

Läinud suvi möödus Jalmar Vabarna jaoks töörütmis. "Vaadates viimast viit suve, oli artisti seisukohalt üks kõige kiirem suvi üle pika aja," lausus ta kultuurisaates "OP".

Teistpidi leiab Vabarna, et Eestis pakutakse liiga palju kultuuri. "Meid peaks Eestis elama kordades rohkem, et kõik kultuurikorraldajad endaga hästi toime tuleks ja poleks sellist pidevat stressi sellega, kas ilm on ilus või ei ole," leiab ta. "Näiteks on Eestis päris mitu toredat festivali ära kadunud. Mida inimene täpselt tarbib, see vajaks rohkem uurimist. Aga oma kogemusest ja ringkonnast oskan öelda, et väikestel festivalidel üle Eesti on üsna keeruline aeg."

Kontsertide korraldamise kõrval ei ole Vabarna ise muusika tegemist unustanud. "Ma teen väga palju. Ma teen ikkagi viimased viis aastat soolona hästi palju just privaatseimaid kontserte," märkis ta. "Lisaks on täiesti erakordselt aktiviseerunud ansambel Zetod, meil oli suvel üle 20 kontserdi. Loomulikul on A ja O ansambel Trad.Attack!, mis sai sel aastal kümneaastaseks," rääkis Vabarna. "Trad.Attack! on jätkuvalt fenomenaalselt energiline," rõõmustas ta.

Vaadates näiteks Viljandi pärimusmuusika festivali külastatavust, võiks Vabarna sõnul öelda, et pärimusmuusikal läheb parem kui kunagi varem. Küll aga valmistab talle muret, et viimastel aastatel ei ole pärimusmuusika valdkonnas uut muusikalist suurt edulugu sündinud. "Sellist särtsu on viimasel ajal vähem," nentis ta.