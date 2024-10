Hele Kõrve: aastad Salme kultuurikeskuses ei ole maha visatud aeg

Kultuurisaates "OP" oli külas Hele Kõrve, kes ütles, et aastad, mis Tallinna Linnateater on tegutsenud Salme kultuurikeskuses, ei ole olnud maha visatud aeg, vaid loominguliselt otsinguline aeg.

Kõrve teeb kaasa Tallinna Linnateatris septembris esietendunud Shakespeare'i komöödias "Nagu teile meeldib", mida teater tutvustab kui kummardust klassikalisele sõnateatrile. Kuigi Kõrvele endale meeldib üles astuda ka tükkides, kus olemas ka laulupartiid, siis üht teisele ta tingimata ei eelista ja hindab ka ainult sõnadega teatrit.

"Meie Shakespeare'is mina seekord ei laula, aga meil on laulev trupp, poisid, kes laulavad enamasti vanamuusikat ja see tuleb otse," ütles Kõrve, kuidas lisas, et Tallinna Linnateatris on siiski ka muusikalavastusi ja selle üle tunneb ta ainult rõõmu.

Kuigi laulmine Kõrve tugevuste hulka kuulub, siis laval nõuab see ikkagi ka omajagu hoolt. "Sellist külma närviga peale minemist ei ole mul mitte kunagi," tõdes Kõrve.

Kõrve nõustub, et tema tähtroll on olnud Karin Paas. "Elmo Nüganen tegi päris julge sammu, võttes noore näitleja sellist tegelast mängima, siis tagantjärgi ma mõtlen, et see on ainult kingitus, kui näitleja saab kasvada selle rolliga koos. Võib-olla saad sellest alles hiljem aru ja oskad seda alles hiljem väärtustada. Aga ma olen väga õnnelik, et Elmo tookord riskida julges," tõdes Kõrve.

Uue peanäitejuhi Uku Uusbergi käe all läheb linnateatril Kõrve hinnangul väga hästi. "Need aastad, mis me oleme olnud Salmes, ei ole kuidagi maha visatud aeg olnud. Pigem on olnud loominguliselt väga otsinguline aeg. Näitlejad on saanud teha tööd lavastajatega, keda nad on meie majja lavastama tahtnud," selgitas Kõrve ning lisas, et ka lavastaja-ambitsioonidega näitlejatele on antud võimalus lavastada.

"Võib-olla satuvad osad inimesed Salme kultuurikeskuses vähem meie juurde, aga samas ma leian, et on tulnud juurde inimesi, kes varem Tallinna Linnateatrisse miskipärast ei jõudnud. Oleme teinud päris palju jõupingutusi selleks, et oma publikut hoida," tõdes Kõrve.

Kõrvel on ka teismelised tütred, kes vahel näitavad ka oma iseloomu, aga Kõrve sõnul on see inimlik ja nii inimesed kasvavadki. "Mul oli hiljuti üks tore filmielamus, vaatasin Eesti filmi "Emalõvi", ja see oli nii liigutav, et pärast selle vaatamist võtsin kohe kõne tütardele, endal pisarad voolasid, ja tänasin neid, et nad on olnud nii mõistlikud, et meil ei olnud krahhe. Vat, kuidas võib üks asi mõjuda," sõnas Kõrve.

Abikaasa Alo Kõrvega tehakse üksteise rollide kohta väga julgelt ka kriitikat. "Kui tegelaste liigutused hakkavad kuidagi korduma. Kui hirmsasti räägid kätega või mingil mõttehetkel läheb käsi pähe ja hakkad vaikselt mõtlemise ajal pead sügama, sellised stampliigutused, siis ikka pöörame sellele tähelepanu. Vahel on kasulik, kui keegi ütleks," rääkis Kõrve.