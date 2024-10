"Kultuuristuudio. Arutelu" vaatleb Halloweeni puhul elu tumedamat poolt

Praegu on Halloweeni aeg, aga polegi nii kerge öelda, et kas see on midagi, mis peaks meile meelde tuletama, et elule järgneb surm, või lihtsalt üks palagan ja tarbimispidu. Õudusel ja õõvatundel on oma koht nii elus kui ka kunstis, aga mis on ikkagi hirmsam, kas vampiirid ja hiidämblikud või hoopis meie enda läheduses käiv sõda?

Õuduse ja jubedate eesti metsade üle arutlevad saates filmirežissöör Sulev Keedus ja tõlkija ning toimetaja Sash Veelma. Neile, kes tahavad Halloweeni paiku ja sellele Eestis järgneval hingede ajal midagi hirmsat lugeda ja vaadata, andsid saatekülalised ka mõned soovitused.

Sash Veelma soovitas lugeda Stephen Kingi, Ray Bradbury, Edgar Allan Poe, Shirley Jacksoni ning Juhan Jaiki raamatuid ning vaadata Gillermo Del Toro, M. Night Shyamalani, Sam Raimi, John Carpenteri ja Jordan Peele'i filme.

Sulev Keeduse filmisoovitused: Elem Klimovi "Mine ja vaata", Alfred Hitchcocki "Linnud", Ingmar Bergmani "Sügissonaat" ja Andrei Tarkovski "Ohverdus". Sügiseseks lugemiseks soovitas Keedus ette võtta Kurt Vonneguti "Galápagose" ja Mehis Heinsaare romaani "Kadunud hõim".

"Kultuuristuudio. Arutelu" on eetris 31. oktoobril ETV2-s kell 22.