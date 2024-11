Rhythm Doctor avaldas elektroonilise muusika albumi "Digital Juju"

Eestis elav briti DJ ja produtsent Rhythm Doctor avaldas enda plaadifirma Almost Unknown alt albumi "Digital Juju".

Kuue looga "Digital Juju" on Almost Unknown plaadimärgi kolmas väljalase ja esimene kogumik Rhythm Doctori muusikaga, mis on vinüülile jõudnud. Plaadil kõlav muusika valmis vahemikus 2010–2017 ning hõlmab deep techno't, dub'i ja ambient'i.

Artisti enda sõnul on albumil kõlav muusika seotud ideega, et kosmilist ning maist maagiat ja vaime saab esile kutsuda ka digitaalsest maailmast.

Chris Long ehk DJ Rhythm Doctor on jaganud oma elu Eesti ja Suurbritannia vahel 1997. aastast, olles ka üks peosarja Mutant Disco algatajatest. DJ-na on ta töötanud 1978. aastast, kui Coventrys punk ja reggae muusikat mängima hakkas.

Album on kättesaadav plaadikaupluses Biit Me 1. detsembrini.