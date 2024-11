PÖFF-i elutööauhinna pälvib Gruusia režissöör Lana Gogoberidze

Äsja oma 96. sünnipäeva tähistanud Gogoberidze on kujutanud oma filmides peamiselt tugevaid naisi, kes võitlevad saatusega ja julgevad vastu astuda ettemääratusele, et säilitada oma sõltumatus.

Tema tuntuim töö, 1978. aastal valminud "Mõned intervjuud isiklikes asjus" käsitleb oma kaasaja gruusia naiste elu ilma nõukogulike stampideta. Seda on nimetatud üheks esimeseks tõeliselt feministlikuks filmiks terves Nõukogude Liidus.

"Tõenäoliselt hakkasin ma naistest filme tegema oma ema pärast, keda ma kogu aeg mõtetes kandsin," on laureaat ise oletanud.

Tema ema Nutsa Gogoberidze oli esimene Gruusia ja üks esimesi Nõukogude Liidu naisfilmirežissööre, kelle elu peegeldab 20. sajandi ajaloo suuri kataklüsme. Tema filmid keelati kohe pärast väljatulekut, abikaasa tapeti suure terrori ajal ja ta ise saadeti rahvavaenlase abikaasana 1937. aastal kümneks aastaks Siberisse. Pärast vangilaagrist naasmist ei rääkinud ta kunagi oma filmidest ja tütar leidis need üles alles pool sajandit pärast ema surma.

PÖFF-i juhi Tiina Loki sõnul on Lana Gogoberidze unikaalne nähtus, jutustades läbi kogu oma loomingu eelkõige naiste lugusid – ka ajal, kus naislavastajatel oli ennast raske kehtestada.

Kokku on Lana Gogoberidze rohkem kui kümne mängufilmi autor. Tema tuntumate tööde hulka kuuluvad veel "Ma näen päikest" (1965), "Kui mandlipuud õitsevad" (1972), "Päev on pikem ööst" (1984), "Ringiratast" (1986) ja "Valss Petšoral" (1992). Tema linateoseid on näidatud Veneetsia, Cannes'i ja Berliini filmifestivalil ja teda on tunnustatud mitmete auhindadega.

1988. aastal valiti Gogoberidze rahvusvahelise naisrežissööride assotsiatsiooni presidendiks. Ta on olnud ka Gruusia parlamendi liige ja Gruusia suursaadik Prantsusmaal.

Ühtlasi on ta kogu aeg seisnud Gruusia filmikunsti sõltumatuse, vaba ühiskonna ja demokraatlike väärtuste eest.

Gogoberidze viimane linateos, dokumentaalfilm "Ema ja tütar ehk Pimedus pole kunagi täielik" valmis alles eelmisel aastal ja võtab kokku tema ema Nutsa traagilise loo. PÖFF-il jõuab see piduliku erilinastusena ekraanile 21. novembril. Lisaks pühendab PÖFF Gogoberidze elutööle filmi "Mõned intervjuud isiklikes asjus" linastuse, mis leiab aset 22. novembril.

Elutööpreemia saab laureaat kätte laupäeval toimuval PÖFF-i lõputseremoonial.

Traditsiooniliselt annab PÖFF välja kaks elutööauhinda: ühe välismaa ja teise eesti filmitegijale – viimase pälvis tänavu režissöör Peeter Simm.