Echolove avaldas uue albumi "Vagabond"

Ansambli uus album kätkeb endas 10 lugu, mis viivad bändi sõnul kuulaja Echolove'i debüütalbumiga "The Outbreak" (2021) võrreldes oluliselt süngemale ja karmimale helilisele teekonnale.

Enamik albumist sai salvestatud, produtseeritud ja miksitud bändiliikmete endi ühise tööna, trummid lindistati koos Jose Diego Nevesega.

"Väga hea meel on, et ligi kaks aastat kestnud protsessi järel lõpuks albumi valmis saime. Avalugu annab ehk kuulajale juba päris hea ettekujutuse, millise suunitlusega album seekord on," ütles bändi trummar Martin Mitt

"Albumi lood räägivad paljuski minu enda vaimsetest läbielamistest ja meelelistest kogemustest. Kõiki lugusid läbib üks keskne idee, mis kulmineerub üheksandas loos "Greater Existence"," selgitas bändi solist ja kitarrist Georg Orover.

"Vagabond" on kuulatav digiplatvormidel ja ilmub peagi ka vinüülil.