Aivar Mäe: ühest lavastusest ei ole mõtet minna tohutusse eufooriasse

Esmaspäeva hommikul tulid müüki piletid 16 juunikuisele "Rahamaa" etendusele. Piletid müüdi läbi umbes viie minutiga, sealjuures algasid piletite hinnad 70 eurost. Draamateatri kunstiline juht ja lavastaja Hendrik Toompere juunior põhjendas piletihinna tõusu (2024. aasta suve etenduste piletid maksid 55–60 eurot) sellega, et möödunud suvel ei jäänud "Rahamaa" produktsioon isegi nulli.

Tallinna Linnateatri direktori Mihkel Kübara sõnul on igal teatril hetki, kus on suured õnnestumised, suur huvi, aga piiratud kohtade arve. "Aga ma arvan, et siin on olulisem see, et suurte repertuaariteatrite repertuaar on suur ja lai, ka kunstiliselt eripärane. See, et on tõesti ka mõned tükid, mis on väljamüüdud, on väike osa teatritööst ja seda juhtub," selgitas Kübar "Terevisiooni" stuudios.

Väiksemad, aga ikkagi head asjad Kübara hinnangul "Rahamaa" varju ei jää. "Eesti rahvas on teatri rahvas ja mulle tundub, et kõik head asjad leitakse üles. Tõsi ta on, et sellisel möllul, nagu me esmaspäeval nägime, mingi efekt on. Otsa saanud piletid või väga kalli hinnaga piletid alati väga köidavad inimesi, klikimaailmas müüb see justkui kõige rohkem. Aga üldiselt annab üks hea asi teatrile ka teise hea asja, nii et ta mõju on ka natuke laiem. Ei ole nii, et teised jäävad vaeslapse ossa," ütles Kübar.

"Mulle tundub, et kõik teatrid teevad täna põhjendatult seda, et otsitakse seda alumist piiri. Riigi- ja repertuaariteatrite roll on ikkagi kättesaadavus. Ehk siis, et eestikeelne kultuur ja teater oleks kättesaadav. Ja üha suurem osa on teatrite igapäevatöös küsimusel, kuidas neid piletihindasid sedasi diferentseerida või siis dünaamiliselt hinnastada, et see kellel on soov ja ind teatrit kätte saada, saaks seda teha, ja samas seal, kus on nõudlus suurem, müüa piletit kallimalt," rääkis teatridirektor.

"Teatri tegemine ei ole võidujooks, kus üks või teine teater üritab välja tulla üha suurema produktsiooniga ja seda aina kallimalt müüa," lisas ta.

Vanemuise teatri juhil Aivar Mäel on tohutult hea meel, et Eesti nüüdisdramaturgia on saanud sellise tähelepanu osaliseks. "Aga ühest lavastustest ei ole mõtet minna tohutusse eufooriasse. Ma arvan, et kõikidel Eesti teatritel on lavastusi, mille külastamist tuleb oodata paar-kolm aastat ja see on täiesti normaalne. Kas me võiksime seda kõike reguleerida piletihindadega? Ma arvan, et mitte," leidis Mäe ning viitas samuti sihtasutustest teatrite kättesaadavusele.

"Meie piletihinnad algavad kaheksast eurost ja lõppevad 79-euroste toetajapiletitega, mis on mõeldud inimestele, kelle huviks on Vanemuise teatri tulevik," rääkis Mäe.

Mäe sõnul on aastatega muutunud ka piletiostja profiil – pooled aasta jooksul müüdud piletitest ehk umbes 75 000 ostetakse läbi kampaaniate. "Hinnatundlikkus on märksõnaks," lisas ta.