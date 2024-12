Elena Natale: uued generatsioonid ei tantsi enam nii palju

Tallinna ööelu nõunik Natali Mets tõdes, et klubi Hall on seitsme aasta jooksul tõusnud üheks tunnustatud ööelu keskmeks Tallinnas. "Hall on kindlasti mitmekesistanud meie kultuurielu ja muusikavälja, toonud Eestisse paljusid artiste, kes muidu poleks jõudnud," sõnas ta.

Halli asutaja ja eestvedaja Elena Natale ütleb, et ümberkorralduste üks põhjuseid on majanduslik olukord, aga ka üldised muutused klubikultuuris.

"Halli seitse aastat on olnud pikk aeg sellisel viisil toimetada, inimesi on jäänud väheks, uued generatsioonid kipuvad tõesti rohkem olema huvitatud rääkimisest ja nad ei tantsi võib-olla nii palju," nentis Natale. "Aga võib-olla see on ülemineku aeg ka, majanduskliima on ebastabiilne praegusel hetkel, otsuseid peab tegema selle järgi," ütles ta.

"Me näeme, et inimesed käivad vähem väljas. Sellel on mitmeid erinevaid põhjuseid. Alates Covidist ei ole kultuurivaldkond ja kultuuriinimesed kriisist välja saanud. Covidi ajal said paljud noored vanusesse, kus nad oleks pidanud hakkama väljas käima, aga nad ei hakanud, sest see polnud võimalik. Covidi ajast alates on meile kodudesse kättesaadavaks saanud ka väga paljud asjad: sõjad, kliima, poliitiline olukord, nii ei olegi vaja välja minna. Inimeste mentaliteet on muutnud nii palju, et ei panda nii palju raha enam meelelahutusele ja kultuurile," rääkis Mets.

Klubi Hall päris kinni ei panda, jätkuvalt saab suures saalis korraldada eriüritusi, etendusi või festivale. Samuti otsitakse inimesi, kes oleks valmis jätkama klubitegevust Mesila saalis.