Klassikaraadio toimetajad võtsid muusikaaasta kokku kolmetunnise mammutsaatega

Kolmetunnises saates käsitletakse esmalt Eesti muusikaelu suuri küsimusi alates Estonia juurdeehitusest, kultuuripealinn Tartu 2024 programmist ja Pärnu muusikafestivali naisheliloojate initsiatiivist kuni raadiokuulamise ja voogedastusplatvormide statistikani.

Teises saatetunnis on vaatluse all Klassikaraadio aasta. Kelle looming kõlas raadioeetris kõige tihedamini, milline teos troonis tänavu kontserdikavades ning mitu kontserdiülekannet maailma eri paigust raadiokuulajateni jõudis? Kõne all on noorema publiku järelkasv, tänavu ilmunud eesti klassikaplaadid ja muusikaraamatud, aga ka kurioosumid. Kas ja kuidas aitab Klassikaraadio Tartus Emajõe ääres joviaalseid linnakodanikke ohjeldada? Päringule saabus Tartu linnavalitsusest lakooniline vastus.

Rohkete muusikanäidetega illustreeritud viimane saatetund on pühendatud suurimatele muusikaelamustele. Saate lõpus kuulutatakse välja Klassikaraadio aastaauhinnad. Milline oli aasta köhatus, kus kõlas aasta braavo, kes pälvis tiitli aasta estofiil ja milline oli aasta julgustükk?

Vestlusringis vahetasid mõtteid Klassikaraadio saatejuhid ja toimetajad Anne Aavik, Kersti Inno, Ivo Heinloo, Johanna Mängel, Miina Pärn, Marge-Ly Rookäär, Aurora Ruus, Tiia Teder ja Lisete Velt.