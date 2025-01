Ilmus Dew8 ja Ske ühine album "Ekviliibrium"

Väikeplaadifirma Dieu Huit alt ilmunud album on olnud töös 2022. aastast. 2024. aasta keskpaigas hakati pihta viimistluse ja vormistusega. Albumi produtseeris Dew8, kes astub üles ka räpparina, aga suurem osa riimidest on siiski Tartu räppari Ske kanda.

"Mulle on väga meeldinud koostöö Eesti ühe andekaima MC-ga, Skega. Tema keelekasutus on albumi tegemisel küllastunud, muutunud kirevamaks ning keerulisemaks. Ma naudin räppareid kelle sõnum on poeetiliselt peidetud, mitte otse näos, kuna selle järelkuulamise kvaliteet peab ajale vastu. Kuid räpijutule lisaks on mul eriti hea meel, et Ekviliibriumi albumit alustab minu poeg," rääkis Dew8 albumist.

Albumilt leiab 15 lugu, mis kestavad kokku 30 minutit. Nende hulgas ka varem ilmunud neli singlit "Fortuuna", "Iga ala Jaak", "Aurum", "Sool".

"Dew8 on väga osav oma SP404 sämpleri käsitlemisel. Tema tekstid ja riimid on kunstipärased ning referentsid stiilsed ja uuenduslikud. Lisaks on ta hea kõrvaga produtsent, kes tajub pisikesi detaile ja nüansse. Sümpaatne on ka tema video loomise oskus, seda nii kaamera taga kui ka kaadreid kokku monteerides. On olnud au seda albumit koos teha. Kujunduse tegemisel pakkus DEW8 välja, et albumi esikaanel võiks olla midagi minu maalide seast ning valisime välja töö "Kübaratrikk"," rääkis Ske.

Album on saadaval nii digiplatvormidel kui ka füüsiliselt. Plaadiesitluskontsert toimub plaadipoes Terminal 25. jaanuaril.