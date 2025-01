Kultuuripealinnaks loodud sihtasutus jätkab tegevustega selle aasta lõpuni

Kultuuripealinna kogu eelarvest, mis oli 26 miljonit eurot, on selleks aastaks kasutada veel ligi miljon eurot, mille eest peavad jätkuma nii mõnedki kultuuripealinna sündmused ning valmima ka lõppdokumentatsioon.

Terviklik ülevaade kultuuripealinna mõjust valmib septembrikuuks. Eelpool toodud eelarvesse panustab tänavu Tartu linn 800 000 euroga ja Lõuna-Eesti omavalitsused 163 000 euroga. Kultuuripealinn koos Tartumaa Omavalitsuste Liiduga saab aga välisrahastusena lisaks veel juurde pool miljonit eurot järgmise nelja aasta jooksul.

"Teema on see, kuidas just kultuuripealinna pärandit mõõta, kuidas seda koostööd, mis on saavutatud, kuidas seda nendes piirkondades edasi toimetada. Lõpuks valmib pikem aruanne, kus iga kultuuripealinn näitab oma süsteemi, kuidas tulevikus võiks see kätte saavutatud koostöö jätkuda," ütles SA Tartu2024 tegevjuht Kuldar Leis.

Korraldajad loodavad, et kultuuripealinna loodud koostöö omavalitsuste vahel jätkub ka tulevikus. Ühe võimalusena näevad nad uue organisatsiooni moodustamist praegu koostamisel olevasse Lõuna-Eesti arenguleppesse.

"See on Lõuna-Eesti maakondade vahel, mida Tartu kui selge keskus peaks vedama, sest piirkond enamjaolt kattub kultuuripealinnaga. Nii et kui tulevikus arengulepe alla kirjutatakse, on seal põhisuund majandusel, aga mõte ongi selles, et lisaks majandusele tuua juurde ka kultuurisektor, keskkonnahoiu teemad, ligipääsetavus ja noortega tegelemine. Ma arvan, et arengulepe on selles mõttes väga hea variant," ütles Leis.

Praegusel kujul SA Tartu 2024 pärast 2025. aastat siiski jätkata ei saa, sest on loodud kultuuripealinna läbiviimiseks.

"Tartu2024 sihtasutusena on tegutsenud väga hästi ja ühendanud kõiki Lõuna-Eesti omavalitsusi. Nii et kindlasti väärib see edasiviimist," ütles Tartu linnapea Urmas Klaas.

Regionaalministeeriumi regionaalarengu asekantsler Sigrid Soomlaisi sõnul on arengulepe praegu siiski nimekiri prioriteetidest, millel rahastust ei ole.

"Tulevikus peaks kindlasti olema teisiti ehk planeeritud tegevustel peaks olema ka rahaline kate. Järgmise eurotoetuste perioodi rahad võiksidki mingis osas siis nendesse piirkondadesse jõuda, kus on arengulepped kokku lepitud," ütles regionaalministeeriumi regionaalarengu asekantsler Sigrid Soomlais.