ERM-i konservaator: kindlasti ei tasu kõike kiiresti ilusaks teha

Eesti Rahva Muuseumi konservaator Mariliis Vaks ütles kultuurisaatele "OP", et konserveerimine on väärtuste küsimus ja tööga pole mõistlik alustada enne, kui eseme väärtused enda jaoks läbi mõeldud pole.

Vaksile on alati meeldinud vanad asjad. "Ma arvan, et sealt see soov nende esemetega tegeleda tulebki. Natukene on see nagu detektiivitöö, saab mõelda vanadele asjadele ja uurida ajalugu ning tausta. Peamiselt toimetan ma puuesemetega. Meie tööruumid asuvad Raadi mõisapargis, mitte päris peamajas, aga selle lähistel," rääkis Vaks.

"Puhastustöö jaoks on üsna tüüpiline konservaatori tööriist puuvillane vatt ja tikud. Keerutame selle tiku otsa ja sellega on hästi mugav igasuguseid puhastustöid teha. Kasutame ka hambaarsti riistavarast tuttavaid tööriistu, skalpelle, erinevaid urgitsemistööriistu, millega saab pisikesi detaile siluda, paigaldada, eemaldada. Ka pintslid lähevad käiku," tutvustas Vaks konservaatori töövahendeid.

Vaksi sõnul on konservaatori ülesanne tagada, et muuseumi esemed säiliksid. "Et säiliks ka nende väärtused ja informatsioon, mida esemed kannavad," lisas ta.

"Eks see konserveerimine ongi selline väärtuste küsimus – mis väärtused on olulisemad kui teised. Olulisemaid tuleb siis säilitada. Aga eks me püüame tegelikult võimalikult palju väärtuseid alles jätta, mitte liigselt sekkuda."

Vaksi sõnul ei olegi mõistlik enne sekkuda või konserveerimisega alustada, kui ei ole eseme olulisi väärtuseid enda jaoks läbi mõelnud. "Muidu võib läbimõtlematult eemaldada midagi, mis on selle eseme ajaloos väga oluline olnud. Kindlasti ei tasu kõike kiiresti ilusaks tegema minna," toonitas Vaks.

Hetkel käivad ettevalmistustööd maikuus avatava rannarootslaste näituste jaoks. "Kõige huvitavam on meie jaoks see, et Pakri saartel ja üldse rannarootslased tihtipeale märgistasid oma esemeid. Toidunõudel on näha peremärke, vahel isegi aastaarve ja nimesid. Minu roll ongi otsida välja nii palju infot, kui ma leian, lasta sellel natukene seedida ja ühel hetkel oskame jälle sellest täpsemalt rääkida, kui mõni muu väike infokild juurde tuleb," rääkis Vaks.

"Teinekord ei peagi kõike nii täpselt paika panema. Saab lihtsalt selle info välja tuua, et vaataja oskaks seda näitusel üldse vaadata ja jälgida," lisas ta. Konservaatoriameti eeliseks peab Vaks võimalust vahel üksinda muuseumis olla. "Kui muuseum on suletud saab neid asju täiesti üksinduses vaadata," ütles Vaks.