Keelesäuts. Kokteilid, mis toovad õuele

2000. aastatest on pärit üks Ameerika poplugu, mis kõneleb otsetõlkes 'poisse õuele toovast piimakokteilist' (ingl milkshake brings all the boys to the yard). Elisabeth Kaukonen tutvustas Vikerraadio keelesäutsus, milliseid kokteile eesti keeles leidub.

Sõna kokteil tähistab segujooki, mis võib olla valmistatud nii alkohoolsetest kui ka mittealkohoolsetest jookidest. Kirjeldatud poplaulus esinev ingliskeelne milkshake viitab näiteks magusale joogile, mis on valmistatud piimast, jäätisest ja erinevatest magusainetest, sageli puuviljadest. Eesti keeles nimetatakse sama jooki sagedamini jäätisekokteiliks.

Kuna kokteil sisaldab tihti alkoholi, viitab kokteil liitsõnades teatud alkohoolsele joogile – näiteks nagu viinakokteil, rummikokteil, džinnikokteil. Kusjuures ingliskeelsele sõnale shot, mis tähistab väikest pitsitäit kokteili, on pakutud eestikeelseteks vasteteks näiteks pitskokteil või lonksukokteil. Need sõnad pole aga kasutusse läinud ja niisiis on shot rohkem levinud, olles lühem ja suupärasem.

Peale jookide võib kokteil tähistada ka mistahes segu erinevatest komponentidest. Keelekorpusest leiab näiteks sõnu nagu ravimikokteil, mis viitab kombinatsioonile mitmest ravimist; lõhnakokteil, mis on lõhnakooslus; või ka kultuurikokteil ehk eri kultuurivormide segu. Samuti kirjeldatakse kokteilidena tervise ja ilu parandamiseks mõeldud segulaadseid tooteid, nagu lauses "Ideaalne energiakokteil taastab naha nooruslikkuse ja elujõu", või

lauses "Kehakokteil annab nahale kerge jume ja jätab selle kelmikalt kumama."

Tore sõna on veel ka firmakokteil. Esialgu võiks pakkuda, et see tähistab eri firmade ühendust, kuid lähemal vaatlusel selgub, et firmakokteil on hoopis mõne inimese või asutuse tunnusjook – nagu viitab lause "Oma firmakokteili värskel baarmenil polnud."

Lõpetuseks, eesti keel on väga mänguline ja nõnda saab pea igat kooslust kujundlikult kokteiliks nimetada. Et tuleks ilus päev ja tuju oleks hea, võib manustada meelerahukokteili, ja siis segada kokku üks naerukokteil – nii ei jäta küll keegi õuele tulemata!