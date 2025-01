Keelesäuts. Mis on jõrka, mölle ja piu?

Näiteks Saaremaal tuntakse maru sõnadega jura, mölle või mülle. Seal öeldakse näiteks, et tänase möllega paneb teed keik umbe või seikest müllet pole ammu änam olnd. Rannus tähistab tormi aga sõna jõrka, Kihnus on selleks marguun ja Häädemeestel priistames. Kodaveres öeldakse, et kange piu, nõnnagu pada kiib väljän, Märjamaal naa ränk rööge, aga nüid oo ää kadund ja Kuusalus niisugune mürskü, et sia tostab kahe jala pääle püstü.

Loodetavasti pääseme siis tänavu nii jaanuariröökest, -marguunist kui ka -müllest.