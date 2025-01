Keelesäuts. Viisakad härrad ja väärikad prouad

Kui härrad on rohkem soliidsed, viisakad ja sümpaatsed, siis prouad on eakad, väärikad ja lahked, selgitas Elisabeth Kaukonen Vikerraadio keelesäutsus.

Sõnaga härra tähistatakse peamiselt kõrgemasse seisusesse kuuluvat, tähtsat, peenekombelist meest. Samas võib härra öelda ka lihtsalt mehe kohta, nagu viitab lause "Tagasihoidlik härra, kes ei taha oma nime avaldada, kiitis Nukuteatri "Grease'i" muusikali." Sellisel juhul on härra enamasti küll aga pisut vanemas eas mees. Samuti esineb härra sagedasti koos nime või perekonnanimega, nagu härra Paul või härra Kangro.

Ehkki härra kasutus on laienenud ka meessoost inimesele üldisemalt, osutab sõna sageli siiski eesotsas mainekusele. Seda võiksid ilmestada ametit tähistavad sõnad, milles härra esineb. Näiteks keelekorpusest leiab härraga lõppevaid sõnu, mis osutavad kõrgelt hinnatud ametitele, nagu juhatajahärra, ministrihärra, professorihärra. Samas võib kedagi härratada

ka irooniliselt, nagu lauses "Kas direktorihärra on pime või rumal?"

Ka proua on eesti keeles mitmekülgne. Proua tähistab peamiselt abielus või vanemapoolset naist, nagu lauses "Kuuekümnesed soliidsed prouad vihuvad kankaani ja mõni viskab pitside sahinal spagaati." Nagu härra, nii viitab prouagi peen olemisele ning ka hoolitsetud välimusele, näiteks lauses "Söögilauda istuvad tõelised prouad, pärlid kaelas ja soengud peas, rõõmsad ja rahulolevad."

Proua-lõpulised ametit väljendavad liitsõnad korpuses viitavad samuti mainekamatele ametitele, nagu arstiproua, advokaadiproua, direktoriproua. Küll aga esineb proua sellistes sõnades sageli just abikaasa tähenduses. Seda illustreerib lause "Piduliku sündmuse tähtsust rõhutas presidendiproua Helle Meri." Keelekorpusest saab vaadata muuhulgas ka seda, missugused omadussõnad kõige sagedamini teatud sõnadega koos esinevad. Niisiis kui

härrad on rohkem soliidsed, viisakad ja sümpaatsed, siis prouad on eakad, väärikad ja lahked.

Tihti kasutatakse seesuguseid tiitleid viisakuse väljendamiseks, kuid see võib eesotsas naiste puhul just vastupidiselt välja kukkuda. Niisiis on hea jälgida, milliseid tiitleid inimene ise enda kohta kasutab – ja kas üldse kasutab –, et prouatamine või härratamine oleks täpne ja põhjendatud.