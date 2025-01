Vanemuine andis Saaremaal nädala jooksul kaheksa etendust

Vanemuine tuli Tartust Saaremaale ja tegi Kuressaare spordihoones pisut imet.

"See on uskumatu. Me tegime siin katsetusi saali akustikaga. Me kasutame siin umbes 1000 ruutmeetrit kangast ja see, mille me täna siin oleme välja aretanud, on fantastiline. /.../ Ma arvan, et see on akustiliselt parem, kui meie Vanemuise väike maja. Selles ei ole absoluutselt kahtlustki," rääkis Vanemuise teatrijuht Aivar Mäe.

Selle nädala jooksul pakkus Vanemuine saarlastele nii balletti, draamat, ooperit kui ka muusikali.

Lisaks 1000 istekohaga spordihoonele mängiti etendusi ka Kuressaare teatris.

192 vanemuislase Saaremaale sõitu nautis üle 3000 teatrihuvilise, kellest enam kui 80 protsenti olid Aivar Mäe sõnul saarlased.

"Mul on ääretult hea meel, et saarerahvas on niivõrd kultuurinäljas. Me saame anda Saaremaa publikule täieliku läbilõike Vanemuises toimuvast. Aga selge see, et esimest korda teha sellist suurt asja, kus paralleelselt toimib tegelikult viis maja, on üsna keeruline. Aga praegu on juba kõigil naeratus näol, sest kõik see osutus võimalikuks," rääkis Mäe.

Lisaks piletitulule oli ka Saaremaa valla panus Vanemuise teatrilainesse ligi 40 000 eurot.

"Arvame, et selle raha kasutus on lihtsalt suurepärane. See on tegelikult nagu väike kingitus Saaremaa rahvale. Kui me vaatame seda, et küll meil on toredaid üritusi suvisel perioodil, aga praegu, nüüd talvel, madalhooajal on selline rida suurepäraseid etendusi Vanemuise poolt siia Saaremaale toodud. Näha on ju, et inimestele meeldib ja kohad on kõik välja müüdud," ütles Saaremaa vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi.

"Teist korda (tulime) täna, eile käisime filmimuusika galat vaatamas, mis jättis vapustavalt hea mulje," ütles Maie.

"See on ülihea võimalus näha väga head teatrit oma kodus," sõnas Anton.

Aivar Mäe andis ka saarlastele Vanemuise nimel väärika lubaduse.

"Ma võin täna öelda ka selle välja, et me ei saa rääkida küll traditsioonist, aga kuna see vastuvõtt ja vastukaja on niivõrd hea, siis täna meil on plaan tulla siia tagasi. Ja see aasta oleks 2027. Me hakkame selles suunas juba ettevalmistusi tegema ja meil on olemas ka kava, mida siin näidata ja see on veel võimsam kui praegune," kinnitas Mäe.