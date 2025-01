Queens of the Stone Age esineb suvel esmakordselt Tallinnas

Ameerika rokkbänd Queens of the Stone Age (QOTSA) esineb 2. augustil 2025 Unibet Arena Black Boxis. Erikülalisena astub üles bratpop'i bänd So Good.

Queens of the Stone Age'i kutsus 1996. aastal kokku bändi ninamees Joshua Homme. QOTSA laialdamasele tuntusele panid aluse albumid "Rated R" ja "Songs for the Deaf", mis muuhulgas sisaldab ühist loomingut Dave Grohliga. Sellest saadik on bänd pälvinud üheksa Grammy nominatsiooni ning andnud välja rea kiidusõnu pälvinud albumeid, nende hulgas "...Like Clockwork", "Villains" ja "In Times New Roman…"

Koos Homme'iga astuvad Tallinnas lavale Troy Van Leeuwen (kitarr, klahvid, taustavokaal), Michael Shuman (bass, taustavokaal), Dean Fertita (klahvid, kitarr) ja Jon Theodore (trummid).

Queens of the Stone Age segab hard-rock'i toore jõu kokku stoner-rock'i täpsuse ja blues-rock'i eksperimentaalsusega. Debüütalbumit kirjeldas Joshua Homme kui "head autosõidumuusikat", millel on korralikud korduvad riffid, aga ka piirenihutavad lainetused.

Ajakiri Rolling Stone on bändi kiitnud selle eest, et neil on unikaalne võime segada omavahel kokku matšolik 1970ndate Ameerika rokk hüpnootilise Saksamaa krautrock'iga.