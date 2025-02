Kultuuri kodu | Generatsioone ühendav Metsatöll

Eks alguses tundus paljudele, et need mehed on lihtsalt töllid, kes tulevad metsast, aga siis hakkasid nad meie rahvale meeldima, sest eks me kõik tuleme metsast ja meie kõige kõvem mees pole mitte Andrus Ansip, vaid Suur Tõll. Aga kuna saarlaselt Õ-tähte pole, siis ikkagi Töll.

Metsatölli puhul on tegu rahvakultuuri nähtusega, mida hindavad nii väikesed tüdrukud, vanad hevimehed kui ka daamid, sest Metsatöll on justkui sulam Manowarist, Anu Raua vaipadest ja pudrumännast.

Aastal 10 237 võeti ette Euroopa tuur. Nende meeste jaoks pole justkui Kristust olemaski. Küll aga on näiteks Leelo Tungal või Veljo Tormis. Omasid tuleb hoida ja vaenlasega võidelda. Metsatöllult on pärit lause, mida teavad isegi need, kes ehk ei hinda nende muusikat: "Lahinguväljal näeme, raisk!"

*

