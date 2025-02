Rahvusvaheline tšellofestival toob kokku ligi 45 tšellisti

Kolmandat korda toimuv tšellofestival toob Tallinnasse silmapaistvad tšellistid ja üliõpilased Islandilt, Rootsist, Soomest, Lätist ja Leedust ning Brasiiliast.

"Selle festivali eripära on, et me korraldame viie päeva jooksul 140 üks ühele tundi. Kõik erineva taustaga mängijad, neil on alati enda nüanss igale teosele, ka mänguvõtetele. Loomulikult ei ole see midagi kardinaalselt vastandlikku, aga kui meil on kolm professorit, kes on õppinud Juliardi koolis New Yorgis ja Saksamaal ning muudes lugupeetud asutustes, siis igaühe vaade on natukene erinev. Loodan, et kõik üliõpilased said midagi uut, mida nad ei olnud enne kuulnud," rääkis EMTA tšello professor Henry-David Varema.

Festival toob kokku ligi 45 tšellisti. Nende hulgas ka Brasiilia muusiku Rafaele Andrade, kes on laval enda loodud ainulaadse elektroakustilist instrumendiga knurl.

"See instrument põhineb tšellol ja on elektriline. Sel on 16 keelt ja kõik pillikeeled on tegelikult sensorid, seega ma saan nendega helisid tekitada ja vaigistada," tutvustas ta.

Andrade alustas knurli ehitamist viis aastat tagasi ja täiustab pilli pidevalt. "Sel pillil on palju väikseid detaile, mida olen arenduse käigus lisanud. Kui midagi on mulle pillimängus oluline, siis paneme selle juurde.

Õppejõudude kontsert toimub kolmapäeval EMTA suures saalis. Festivali lõpukontsert toimub neljapäeva õhtul.