Toomas Asser: Krista Aru tegi olulisi juhtimisotsuseid hea ja ausa inimesena

Asseri sõnul oli Krista Aru inimene, kes panustas eesti kultuuri ja rahvusliku enesetadvuse edendamisesse kõikides rollides, kus ta oli. "See on olnud läbivalt tema eesmärk hoida eesti keelt ja kultuuri. Eriti oluline oli haritus, mida ta pidas läbi aastate meie kestlikkuse kõige olulisemaks aluseks."

Asser tõi välja, et ilma Krista Aruta ei oleks Eesti Rahva Muuseum see, millena seda täna tuntakse. Samuti on tänu Arule Tartu Ülikooli raamatukogu tänases heas seisus, ütles rektor. "See kogude arendamine, mida Krista jõudis ära teha, on märkimisväärne. Ta sattus keerukasse ajahetke, kus tuli küllalt olulisi juhtimisotsuseid teha. Ta tegi seda sellise hea sisetundega ja ausa ja hea inimesena," meenutas ta.