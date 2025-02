Alar Karis: Krista Aru kirg ja kutsumus oli aja lugu

President Alar Kirjutas sotsiaalmeedias, et Krista Aru julgustas kaasteelisi, sest teadis, et inimene üksinda on tuulehoos painduv vitsake ning alles inimesed tema ümber annavad talle tugevuse, ulatuse ja suutlikkuse olla.

"On inimesi, kes oskavad olla mõistlikult kangekaelsed ja positiivse jonnakusega järjekindlad, kui teevad midagi õiget, millesse ise jäägitult usuvad. Krista Aru oli üks neist, kavandas ta siis Eesti Rahva Muuseumi uue maja ehitust või kirjutas Jaan Tõnissoni kaante vahele. Ta julgustas kaasteelisi, sest teadis, nagu ise ütles, et inimene üksinda on tuulehoos painduv vitsake ning alles inimesed tema ümber annavad talle tugevuse, ulatuse ja suutlikkuse olla," kirjutas Karis sotsiaalmeedias.

President lisas, et Krista Aru pidi möödunud teisipäeval minema Tallinna, et saaks käia renoveeritud Rüütelkonna hoones, sest aja lugu oli tema kirg ja kutsumus. "Aga sinna ta ei jõudnudki. Nii jäid meil pooleli ka eesti raamatu aasta ja raamatukogude jutud," kirjutas Karis.

"Tema näoraamatu viimane postitus on just raamatukogudest, mis paljudes maakohtades on ainus valgustatud, soe, abivalmis ja külalislahkena kõigile avatud koht. Krista Aru lõpulause kriibib siiani – "Eesti raamatu aasta üks suuri soove ongi väga lihtne: seiskem selle eest, et rahvaraamatukogud saaksid olla ja areneda kohana, mis hoiavad elu maal, hoides sellega ka meie riiki ja iseolemist!"," sõnas president.

Alar Karis tänas oma postituses Krista Aru kõige selle eest, mida ta jõudis. "Meie pere sügav kaastunne kõigile lähedastele ja sõpradele."