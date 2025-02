Kahekordne Oscari-võitja Gene Hackman ja tema abikaasa leiti surnult

1991. aastal abiellunud paari kõrvalt leiti ka nende koera surnukeha. Kohalik meedia on teatanud, et kuritegu ei kahtlustata. Santa Fe maakonna šerif Adan Mendoza ei täpsustanud surma põhjust ega öelnud, millal Hackman ja Arakawa võisid surra.

Hackman tähistas jaanuaris oma 95. sünnipäeva.

Oma rohkem kui 40-aastase näitlejakarjääri jooksul võitis Hackman kaks Oscarit, kolm Kuldgloobust ja kaks BAFTA auhinda.

Ta on mänginud suuremaid rolle filmides "Bonnie ja Clyde" (1967), "The French Connection" (1971), "The Poseidon Adventure" (1972), "The Conversation" (1974), "Noor Frankenstein" (1974), "Superman" (1978), "Hoosiers" (1986), "Mississippi tules" (1987), "Unforgiven" (1992), "Get Shorty" (1995), "The Birdcage" (1996) ja "The Royal Tenenbaums" (2001).

21 aastat tagasi otsustas ta Hollywoodiga lõpparve teha.

63-aastane Hawaiilt pärit Betsy Arakawa oli pianist ja ärinaine. Hackmani ja Arakawa suhe sai alguse 1984. aastal, nad abiellusid seitse aastat hiljem.