Galerii: Koolitantsu 31. hooaeg sai Paide muusika- ja teatrimajas piduliku lõpu

Koolitants toimus sel aastal kaheetepilisena. Veebruaris ja märtsis jõudis üle Eesti lavadele 16 maakondlikku tantsupäevade kontserti, kus lavale astus pea 5500 noort tantsijat. Maakondlikelt tantsupäevadelt kutsusid žüriiliikmed Tiina Ollesk, Sandra Põld ja Juulius Vaiksoo ning tantsuanalüüsi koolituse läbinud Eesti Noorte Tantsu Ühingu noortežürii lõppkontsertidele esinema 100 tantsu, soovides anda ülevaate laste ja noorte tantsuhuviharidusest üle kogu Eesti ja seda kõigis vanuseastmetes.

Festivaliaastat kokku võttes tõdes peakorraldaja Raido Bergstein, et noorte tantsumaastik on Eestis tõeliselt mitmekesine. Bergsteini sõnul sai lõppkontsertidel näha tantse, mis olid maakondlike tantsupäevade žüriile ja noortežüriile silma paistnud nii sisu, eakohase tehnilise meisterlikkuse kui ka lavalise kohalolu ehk kunstilise terviku poolest.

"Võib uhkusega öelda, et kontserdid olid tugevad ja terviklikud ning pakkusid publikule väärt elamuse. Koolitants on aastakümneid olnud noorte tantsijate ja juhendajate loovuse, kasvu ja eneseväljenduse platvorm, mille eesmärk on väärtustada tantsukunsti, pakkuda noortele lavakogemust ning tugevdada Eesti tantsuhariduse ja -kultuuri jätkusuutlikkust. Kõiki neid tegevusi oleme jätkanud ka sel aastal. Keerulistest aegadest ning festivali mahu mõningasest vähenemisest hoolimata olme taas sõitnud läbi kogu Eesti, vaadanud sadu ja sadu tantse, vestelnud vestlusringides ning nautinud lisaks noorte tantsule kõikidel kontsertidel ka professionaalseid külalisesinejaid."

Festivali žüriijuht Aneta Varts tõi esile, et tantsupäevadelt jäid eriliselt meelde tantsud, kus loomingusse olid kaasatud tantsijad ning nende endi mõtted erinevate teemade avamiseks.

"Laste silmis särav tegutsemisrõõm, mis tekib juhendajate ja noorte ühisest pingutusest, on kõige parem motivaator tantsuteel jätkamiseks," ütles Varts. "Selle kõige taga on haritud tantsuõpetajate pühendunud töö, mis jätab sügava jälje ja kinnitab veelkord, kui oluline on järjepidev tantsuharidus. Meil pole Eestis tantsijate või huvi puudust, vaja on vaid rohkem eneseteostuse võimalusi loomingulises õhkkonnas, mis on ka meie festivali üks olulisemaid väärtuseid."

Maakondlike tantsupäevade žürii liige Juulius Vaiksoo rõhutas, et heal ja kvaliteetsel tasemel tantsuhuviharidus on oluline üle riigi. "Loodame, et lisaks noorte tantsu pealekasvule Eestimaa suuremates tõmbekeskustes on võimalus lastel ja noortel kvaliteetsest tantsuharidusest osa saada ka väiksemates kohtades."

Kontserte juhtisid noored tele- ja teatritegelased Aaron Thor Härm ja Oliver Reimann.

Külalisena astus kõigil kolmel kontserdil lavale ETA Kompanii koosseisus Daniela Privis, Juulius Vaiksoo, Marko Reitalu ja Mariann Onkel, kes esitasid katkendeid šoti-inglise koreograafi Anna Kenricku uuest tantsulavastusest "Räägi välja".

Koolitants 2025 publiku lemmikuks kuulutati Pärnu-Jaagupi SK Mudilased tantsuga "Sipsiku maailm", autoriks ja juhendajaks Kätry-Lisette Kuusik.

Koolitantsu korraldab Eesti Tantsuagentuur.