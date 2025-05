Pildid: Narva Muuseumis avatakse mälestusnäitus Ukraina sõjas hukkunud lastest

Näituse keskmes on laste fotod, mida saadab projektsioon tormisest veekeerisest ja virvendavatest küünlaleekidest. "Traagiline ajalugu sünnib tänapäeval meie silme all ning kaasaegsete muuseumide kohustus on, peale kõige muu, jäädvustada see järgmistele põlvkondadele ja tuua maailmani reaalse sõja õuduste faktid," sõnas Narva Muuseumi juhatuse liige Maria Smorževskihh-Smirnova.

Multimeedianäituse oluline osa on ka muusikateos "Maga, mu laps", mis on pühendatud 15-aastasele ühiskonnaaktivistile Danylo Didikule, kes hukkus 2015. aastal Harkivis terrorirünnaku tagajärjel.

Näitus on valminud Ukraina Teise maailmasõja ajaloo riikliku muuseumi ning Ukraina peaprokuratuuri laste õiguste kaitse ja perevägivalla vastase osakonna koostöös. Osakonna spetsialistid dokumenteerivad noorte tsiviilisikute hukkumisi Ukrainas.

Näitus on avatud 8. kuni 11. maini Narva Muuseumi lahtiolekuaegadel.