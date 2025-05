Tallinn Treffi festivalipäevik #3: Väike karavanteatri seletav sõnaraamat

Rahvusvahelise visuaalteatrifestivali Tallinn Treff kolmanda päeva ehk 10. mai festivalipäevik keskendub karavanteatrile. Karavanteater on Eestis ja ka Tallinn Treff festivalil uus nähtus, mistõttu koostasime väikese seletava sõnaraamatu, et lavastusvormi lähemalt avada.

Sõnaraamat on inspireeritud karavanteatri lavastustest "Paberlennuk", "Me joome ära kogu taevavee", "Kärbes, prussakas ja ämblik", "Tee kahele" ja "TRIPP".

TEATER (2e; teatri, teatrit)

kunstiliik ja vaba aja veetmise viis, kus maksimaalselt kolmeliikmeline trupp loob publikule kogemuse, mille vaatamine on rahakotisõbralik ja mida unustada ei saa

1.1. (ka UUS (2025) teatriamps) etenduskoht, kuhu saab minna spontaanselt ja/või lõunapausi ajal

1.2. (ka põgenemisruum, UUS (2025) kohaloluteater) kohustus viibida hetkes ja võimalus paarikümneks minutiks mõelda muule kui arvete maksmisele või töömeilidele

1.3. (ka pop-up-teater KÕNEK) ajutine kunstiasutus pargis, parklas vm ruumikas kohas

Näited:

Kas sa 15 minuti pärast Tornide väljaku parki teatrisse tahad minna?

Nii mugav pole teatris veel istuda olnud. ("Me joome ära kogu taevavee")

KARAVAN (19; karavani, karavani)

matkaauto avalikus ruumis, kus hrl kevadest sügiseni mängitakse karavanteatri lavastusi ja mis mahutab 4–20 inimest; koht, kus eri pikkusega inimesed on kõik liiga suured

Näited:

Kas selles kollases karavanis toimub "Tee kahele" etendus?

"Me joome ära kogu taevavee" Autor/allikas: Tallinn Treff

Mida omanäolisem ja -loomingulisem karavan, seda mõjusam lavastus.

"Paberlennuki" karavani esimesel seinal olid suured pildiraamid, teisel seinal Goldbergi masin, kolmandal seinal rippusid instrumendid ja viiendal seinal asetses projektor.

Vaata ka: pop-up-teater, UUS (2025) karavan box (vrd black box, white box), teater ratastel (ka Rakvere Teater), kohaspetsiifiline teater

KARAVÄN (19; karaväni, karaväni)

kaubik, mis on kohandatud etenduste mängimiseks (ingliskeelsete sõnade caravan ('karavan') ja van ('kaubik') fusioon)

1.1. karavani alaliik, mis on lahedam kui karavan

Näited:

See Ford Transit pole küll karavanteater, pigem karavänteater [naer]. ("TRIPP")

Kaubiku peal oli kirjas TRIPP, aga kommi ei antudki, sest see oli karavän. ("TRIPP")

Vaata ka: hipibuss, Tallinna Linnatransport, food truck, Vans, troll

ILLUSIOON (22e; illusiooni, illusiooni)

miski, mis on esmapilgul – väljast vaadates või senise kogemuse põhjal – tavaline, pisike, inetu vms, sinna sisenedes aga tohutu suur, eriline ja sisaldab kogu universumi

Näited:

Kaks prouat küsisid piletikontrolörilt, mis illusioon see on: kuidas 15 inimest sellesse väikesesse karavani ära mahuvad. ("Paberlennuk")

"Kärbes, prussakas ja ämblik" Autor/allikas: Siim Vahur

Mis see romu Ford Transit siin pargis teeb? See on illusioon – astu sisse ja näed, mis see tegelikult on. ("TRIPP")

Vaata ka: Mary Poppinsi kott, inva-WC, Narnia riidekapp, klubi Tartus, tarvilik tuba Sigatüükas.

RÄNNAK (2; rännaku, rännakut)

kellegi suunatud (sisemine) reis; reis, kus füüsilist liikumist ei toimu, aga puus läheb ikka krampi ja selg hakkab valutama

Näited:

Ma arvasin, et Lux Expressi tavaistekohtadel on ebamugav, aga siis ma pidin karavanteatris 13 minutit krampis puusaga olema. ("TRIPP")

Karavan seisis küll paigal, aga mina tegin rännaku sügavale endasse. ("Me joome ära kogu taevavee")

Vaata ka: Voltaren, rännaklavastus, meditatsioon, rändtrupp, magneesium

KOGUKOND (22i; kogukonna, kogukonda)

võõrad inimesed (hrl 4–20), kellega tunned etenduse algust oodates, etenduse ajal või etenduse lõpus, et moodustate ühtse rühma (nt väikse ruumi tõttu või koos sõrmi vees sulistades)

1.1. inimrühm, keda sa tahaksid eirata, aga ei saa, sest neist sõltub, millal etendus algab või kas pead istuma pingil või põrandal

Näited:

Olin kogemata pinginaabri kitli peale istunud, aga ta ei pahandanud, sest meie karavani-kogukonnas on sõbralikud suhted. ("Tee kahele")

"Tee kahele" Autor/allikas: Tallinn Treff

Meil oleks veel kahte inimest vaja, et kogukond kokku saada ja etendusega alata. Ma küsin sellelt naiselt seal, kas tal on 20 minutit aega. ("Me joome ära kogu taevavee")

Vaata ka: Miilman 2023, pinginaaber, kuuluvustunne, individualism, stereomeetria

MEELTETEATER (2e; -teatri, -teatrit)

teatriliik, kus põlvede kokkupuutumine, bassi vibratsioon, teeujutus (vrd üleujutus) ja krudisev hein moodustavad teatrielamuse tuuma

Näited:

Mina nimetaks seda küll meelteteatriks, sest DJ-set täiega stimuleeris karvkatet. ("TRIPP")

Ma ei taha kunagi enam meelteteatrisse minna, sest etendaja sülitas mu peale. ("Tee kahele")

Vaata ka: heinapalavik, tavaistekohad Lux Expressis, vaib, šokk, reiv

VAIKUS (11; vaikuse, vaikust)

olukord või tunne, kui keset lärmakat kohta kuuled enda lähedal meeldivaid helisid

Näited:

Karavanis olles tundsin, et olen maailmast ära lõigatud, sest ei kuulnud linnamüra – milline vaikus. ("Kärbes, prussakas ja ämblik")

Ma poleks arvanud, et vaikus võib tähendada ka leebete helide taustal mõtisklemist. ("Me joome ära kogu taevavee")

Vaata ka: –

NELJAS SEIN (2; neljanda, neljandat + 23u; seina, seina)

võimatu nähtus karavanteatris, sest põlved või pead puutuvad etendajatega kokku

Näited:

Oleks neljas sein kehtestatud, oleks mu valged püksid teeplekkideta jäänud. ("Tee kahele")

Kogu publik kuulis vahetpidamata mu kõhukorinat, sest istusin luuperi kõrval ja see jäi linti – ma küll ei usu, et karavanteatris on neljas sein võimalik. ("Paberlennuk")

"TRIPP" Autor/allikas: Tallinn Treff

Vaata ka: esimene sein, teine sein, kolmas sein, viies sein

LIGIPÄÄSETAVUS (11; ligipääsetavuse, ligipääsetavust)

ambivalentne kontseptsioon; miski, mis saab korraga olla ja mitte olla; miski, mida saab loova mõtlemisega tõsta

Näited:

Karavanteatrisse küll ratastooliga tulla ei saa – pole väga ligipääsetav teater.

Karavanteater muudab teatri ligipääsetavamaks, sest selle saab sõidutada ükskõik kuhu ja mängida etendusi ka kõige väiksemates kohtades.

Vaata ka: teater maale, empaatia, ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon, kärped, kaasatus