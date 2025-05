Tallinn Treff 2025 etendusi külastas üle 3100 teatrivaataja

Festivali kunstiline juht Leino Rei avaldas heameelt, et Tallinn Treff on kehtestanud end usaldusväärse festivalina. "Lisaks sellele, et trupid tulevad meile suurima rõõmuga, külastas Treffi vaatajana üle neljakümne teatriprofessionaali ligi kümnest Euroopa riigist. Teatri panus rahvusvahelistumisse on kandnud vilja – nii festival kui käimasolev rahvusvaheline koostööprojekt "Transport" on tekitanud elavat huvi meiega koostööd teha. Oleks vaid ressursse, et kõigi nende ideedega kaasa minna," kommenteeris Rei.

Tallinn Treffi publiku ette jõudsid lavastused Saksamaalt, Soomest, Sloveeniast, Poolast, Prantsusmaalt, Hispaaniast, Kanadast ja Eestist. Festivaliprogrammi kuulunud üheksa lavastuse sihtgrupiks olid lapsed ning noortele ja täiskasvanutele olid suunatud kümme lavastust. Treffi põhiprogrammi etendused toimusid Eesti Noorsooteatris, Kanuti Gildi SAALis, Von Krahli Teatris, Sakala 3 teatrimajas ning karavanide eriprogrammi jaoks oli loodud eraldi ala Tornide väljakule.

Lisaks esmakordselt Treffi ajaloos toimunud karavaniprogrammile moodustas omaette programmiosa rahvusvaheline globaliseerumise-teemaline suurprojekt "Transport", mille kuuest hüperrealistlikust nukulavastusest jõudis Treffi publiku ette neli. Sarja kõiki kuut lavastust saab näha sügisel Prantsusmaal Charleville'is toimuval kaasaegse nukuteatri festivalil Mondial des Théâtres de Marionnettes, mille tänavuse programmi üheks fookuseks on Balti riikide visuaalteater.

Järgmine Tallinn Treff toimub 2027. aastal.