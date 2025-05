Kuressaares sündinud maailmakuulsa arhitekti Louis Kahni lugu jõuab kinolinale

Uue linateose lähtepunkt on Saaremaal. Kahn ütleb, et on selle filmi ideed ammu hinges kandnud. Nüüd tuli ta Kuressaarde, et kirjutada stsenaariumit, koguda ideid ning elada sisse tulevaste võttepaikade õhustikku.

"Püüan imbuda sellesse keskkonda ja kogemusse, olles siin märkimisväärses kohas, milles on palju ajalugu nii minu kui ka maailma jaoks," ütles Kahn "Aktuaalsele kaamerale".

"Eesti on alati mulle väga tähtis olnud, kõige tähtsam kogu maailmas. See on ka keskus, kus kohtuvad minu jaoks paljud asjad. See nurgake Läänemere ääres heidab pilgu ülejäänud maailmale ja see film, millele me mõtleme ja mille kallal töötame, viitab kogu maailmale, aga selle juured on siin, Eestis," lisas režissöör.

Kahni eelmist, 2003. aastal valminud ja Oscarile nomineeritud filmi "Minu Arhitekt" näidatakse sel neljapäeval Eesti Kunstiakadeemia aulas.