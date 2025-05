Kultuuriministeerium asub Norra toel kasvatama pärandivaldkonna kriisikindlust

Aastatel 2026–2030 plaanitakse 5 996 000 euro suurust toetust kasutada kultuuripärandi kaitse süsteemse valmisoleku arendamiseks ja kriisijuhtimise võimekuse parandamiseks. Muu hulgas on kavas toetada prioriteetsete kultuuriväärtuste evakuatsioonivõimekuse loomist, kultuuripärandi valdkonna kriisiplaanide ja riskianalüüside koostamist, kultuuripärandi digiteerimist, museaalide hoiustamislahenduste katsetamist ning koolituste ja rahvusvaheliste koostööseminaride korraldamist.

"Kultuuripärand on osa meie identiteedist ning riiklikust vastupanuvõimest. Viimased aastad on näidanud, kuivõrd oluline on kasvatada pärandivaldkonna kriisikindlust ja valmisolekut ootamatuteks olukordadeks – et meie kultuurimälu ja lood säiliksid ka järeltulevatele põlvedele," ütles Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Merilin Piipuu.

Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna toetused aitavad vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonor- ja abisaajariikide vahel. Varasemalt on Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste abil näiteks restaureeritud ja arendatud Eesti mõisakoole ning korrastatud ajalooliste linnakeskuste muinsuskaitsealasid.