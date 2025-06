Eesti Teatri Agentuuri asub juhtima Liisi Aibel

Liisi Aibel on lõpetanud Tartu Ülikooli teatriteaduse erialal ning töötanud seni Eesti Teatri Agentuuris välissuhete koordinaatorina. Uus juht nimetati ametisse kolmeks aastaks.

Nõukogu esinaise Tiina Rebase sõnul oli konkurss väga tasavägine. "Eesti Teatri Agentuuril on käsil mitmed suured ja pikaajalised projektid, seetõttu leidis nõukogu, et on väga tervitatav, kui uus juht tuleb hästi kokkutöötanud kollektiivi seest. Liisi tunneb organisatsiooni ja selle ees seisvaid väljakutseid väga hästi."

Eesti Teatri Agentuuri praeguse juhatuse liikme Kirsten Simmo leping lõpeb 21. septembril 2025. Uus juht Liisi Aibel asub ametisse 22. septembril.

Aibeli sõnul on Eesti Teatri Agentuur teatrivaldkonna peamine tugiorganisatsioon. "Välissuhete koordinaatorina olen aktiivselt suhelnud paljude sarnaste organisatsioonidega üle Euroopa ning usun, et saame nende kogemustest palju õppida ja parimaid praktikaid rakendada. Minu nägemuses on agentuur kogu valdkonnas sidususe looja ning töötame selle nimel, et kogu maailm näeks ja Eesti teatritegijad ise usuksid, et Eesti teater on tipptasemel," lausus uus juht.

Liisi Aibel lõpetas 2009. aastal Tartu Kommertsgümnaasiumi ja 2014. aastal Tartu Ülikooli teatriteaduse erialal. Ta on linnafestivali Uit ellukutsuja ning töötas aastatel 2013–2019 festivali kaasprodutsendi ja -kuraatorina. Eesti Teatri Agentuuris on Aibel töötanud alates 2016. aastast, tegeledes nii teatriinfo kui ka välissuhete koordineerimisega. Aastatel 2021–2023 oli Aibel Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali nõukogu esimees. Alates 2021. aastast kuulub ta ka Eesti Teatri Festivali Draama loomenõukokku ning on festivali üks kuraatoritest.