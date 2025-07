Eesti Filharmoonia Kammerkoor esineb BBC Proms festivalil

Kammerkoori kontsert toimub sarjas Late Night Proms, kavas on Arvo Pärdi, Galina Grigorjeva, Sergei Rahmaninovi, Johann Sebastian Bachi ja Veljo Tormise looming. Organistina teeb kaasa Kadri Toomoja ning solistidena astuvad üles Yena Choi, Annika Lõhmus, Geir Luht ja Toomas Tohert.

Tõnu Kaljuste sõnul võiks kontserdi läbivaks teemaks nimetada "rahu" – sisemisest rahust kuni sõja lõpetamise soovini. "Veljo Tormis, kes oli Arvo Pärdi esimene õpetaja, väljendab oma vägivallavastast mõttelaadi teoses "Raua needmine" Soome eepose "Kalevala" ja kaasaegsete luuletajate tekstide kaudu. Kõige dramaatilisem on kontrast "Raua needmise" ja Pärdi "Da pacemi" vahel, mis sugestiivse rahupalvena avab kontserdi," tutvustas Kaljuste.

Promsi identiteet on klassikaline muusika — sümfooniaorkestrid, koorid, ooper jne. "Festival aga ei piirdu ainult klassikaga: Proms on pigem laiahaardeline muusikakultuuri tähistamine, kus klassika on kese, aga mitte piir," lisas Kaljuste.

Festivali korraldaja Briti rahvusringhääling BBC teeb kontsertidest otseülekandeid BBC Radio 3 vahendusel. Ka Eesti Klassikaraadio eetris kõlavad mitmed Promsi kontserdid, sh Eesti Filharmoonia Kammerkoori kontsert, mida saab otseülekandes kuulata 31. juulil alates kell 23.55 SIIT.

Eesti Filharmoonia Kammerkoor on varem Promsil esinenud kahel korral. 2005. aastal esitati Arvo Pärdi loomingut põimituna varajase muusikaga ning 2008. aastal kõlas Rahmaninovi "Koguöine jumalateenistus", mõlemaid kontserte juhatas kammerkoori toonane peadirigent Paul Hillier.

BBC Proms asutati 1895. aastal ideega viia klassikaline muusika laiema kuulajaskonnani, pakkudes mitmekesist repertuaari, vabamat õhkkonda ja soodsaid pileteid. Promsi nimi tuleneb sõnast promeneerima, mis iseloomustab mõne sajandi taguseid Londoni vabaõhukontserte, kus inimesed said muusika ajal ringi jalutada. Traditsioon on säilinud tänaseni – lisaks istekohtadele on publiku jaoks ka soodsate hindadega seisuala.

Sel aastal korraldatakse 18. juulist kuni 13. septembrini festivali raames 86 kontserti, kus esinevad tippmuusikud kogu maailmast. Enamik kontsertidest leiab aset Londoni südames asuvas kuulsas Royal Albert Hallis. Viimastel aastatel on festival laienenud ka riigi teistesse linnadesse.

1. augustil esineb kammerkoor ka Britten Pears Arts festivalil Aldeburghis.