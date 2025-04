Filharmoonia kammerkoor esitab Pariisi Filharmoonias Arvo Pärdi teoseid

29. aprillil kõlab Pariisi Filharmoonias Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tõnu Kaljuste kontsert, mille keskmes on Arvo Pärdi koorimuusika.

Arvo Pärdi muusika jõudis Eesti Filharmoonia Kammerkoori repertuaari 1980. aastate lõpus Tõnu Kaljuste eestvedamisel. Kaljuste on rõhutanud, et Pärdi teoste ajatus ja lihtsuses peituv jõud võimaldavad neil kõnetada kuulajat ajast ja kohast sõltumatult.

Õhtu esimeses pooles kõlab "Berliini missa" (1990), millele lisanduvad teosed "Summa", "Nunc dimittis" ja "Dopo la vittoria". Pärdi sõnul on "Berliini missa" puhul iga muusikaline otsus lähtunud ladinakeelsest tekstist, andes teosele erilise sisemise struktuuri.

Teises pooles tuleb esitusele valik osi ulatuslikust a cappella teosest "Kanon pokajanen" (1997), mis on kirjutatud vanaslaavi patukahetsusepalve tekstile ning pühendatud Kaljustele ja koorile. Samuti on kavas "Magnificat", "Veni creator", "The Deer's Cry", "Drei Hirtenkinder aus Fátima", "Littlemore Tractus" ja "Vater unser".

Kontserdil teevad kaasa organist Kadri Toomoja ning kammerkoori solistid Annika Lõhmus (sopran), Marie Roos (sopran), Yena Choi (sopran), Danila Frantou (tenor) ja Henry Tiisma (bass).

Kontsert kuulub Pariisi Filharmoonia sarja "ECM Explorations".