Keelesäuts. Papid-mammid ritta, üks, kaks, kolm!

Foto: Ken Mürk/ERR
Papi ja mammi on eesti keeles mitmetähenduslikud sõnad: need võivad osutada vanemale inimesele, ema- või vanaemakujule, aga ka täiesti tavalisele mehele või naisele. Kasutusviis annab sõnale kord meelitava, kord halvustava tooni, tutvustas Elisabeth Kaukonen Vikerraadio keelesäutsus.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: Vikerraadio

