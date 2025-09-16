Keelesäuts. Sõnades peituvad hoiakud

Suured elektroonilised tekstikogud ehk keelekorpused ei aita meil näha mitte ainult seda, kuidas me keelt kasutatame, vaid ka seda, kuidas me mõtleme. Keel talletab ühiskonnas kehtivaid aursaamu ja stereotüüpe, mida tekstid keelekorpuses väga ilmekalt peegeldavad, sõnas Kristina Koppel Vikerraadio keelesäutsus.

Kui võrrelda näiteks seda, milliste sõnadega esinevad keelekorpuses sellised neutraalsed sõnad nagu mees ja naine, hakkavad silma erinevused, mis võivad panna kohati kulmu kergitama. Meestest rääkides rõhutatakse eriti nende mõistust ning rahakoti suurust, sest mehed on sageli teadjad ja targad või rikkad või vaesed. Naistest rääkides rõhutatakse pigem nende välimust, sest nemad on korpuse põhjal sageli saledad, kaunid ja säravad.

Meesterahvaste puhul tuuakse tihti esile ka nende tugevust ja füüsilist vormi, nagu näitavad väljendid mees nagu metsapull või mees nagu mägi; aga ka seda, et mees on perekonna juht ja toitja, nagu näiteks lauses "Kasvasin üles nõukogudeaja viimasel perioodil, mil soorollid olid kindlalt paigas: mees on perepea ja naine kodune". Naisterahvaste puhul kerkib tekstides esile pilt neist kui elu edasikandjatest ja kodu hoidjatest, nagu näiteks lausetes "Fotonäituse keskmes on lasterikka pere ema kui naine" ning "Kogu eelneva elu on naine olnud koduperenaine ja tema päevad on keerelnud abikaasa ümber".

Oluline on rõhutada, et keeleandmetes nähtuv ei kajasta seda, kuidas keeleuurija, sõnastiku koostaja või tavaline inimene tänavalt meestest ja naistest mõtleb, vaid seda, kuidas korpuses sisalduvates tekstides neist räägitakse. Nagu näha, võib see vahel see olla üsna hoiakuline, üldistav ja isegi halvustav. Kuigi toetume sõnastikku koostades nendele samadele andmetele keelekorpuses, püüame sõnu kirjeldades säilitada objektiivsust, sest isegi neutraalsena näiv sõna võib endas kanda hoiakuid. Niisiis võiks igaüks meist ka kõige tavalisemat sõna kasutades korraks mõtiskleda, miks me midagi just nii kirjeldame.