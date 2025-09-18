X!

Raudsep: kultuuritöötajad jäävad Eesti keskmisest palgast endiselt väga kaugele

Foto: Ken Mürk/ERR
Valitsus leppis kokku, et 2026. aasta toob palgatõusu ka kultuuritöötajatele ning laulu- ja tantsupeo kollektiivijuhtidele.

Kultuuriministeerium saab riigilt palka saavate kultuuri- ja sporditöötajate palgatõusuks üheksa miljonit eurot, mis kasvatab asutuste palgafondi kümne võrra.

"Kultuuritöötaja miinimum tõuseb praeguselt 1600 eurolt 1720 euroni. Ülejäänu läheb palgafondi kõikidele asutuse juhtidele kultuuriministeeriumi haldusalas, et juhid saaksid teha oma vajalikke otsuseid. Rusikareeglis tähendab see seda, et palgafondi rahast, mis meil kasutada on, kolmandik läheb miinimumi tõusuks ja kaks kolmandikku diferentseerimiseks," selgitas kultuuriminister Heidy Purga "Aktuaalses kaameras".

Minister lisas, et ehkki endiselt on üleval ka kulude kärpimise nõue, ei tohiks see kultuurivaldkonda väga raskelt puudutada.

"Valusam kärbe on meil tehtud käesoleval aastal eelmise aasta eelarveotsusega. Oma sihtasutusi ja avalik-õiguslikke me enam ei kärbi, nagu sõna andsin. Nii see jääb."

Teatriliidu esimees Gert Raudsepp ütles, et on pettunud, sest lootus Eesti keskmisele palgale järele jõuda on taas luhtunud. "Meie ootus oli tavapärane Eesti Panga järgmise aasta keskmise palga prognoos, mis oli 2065 eurot. Sellest jääme endiselt väga-väga kaugele," märkis ta.

Raudsepa sõnul võib see halvemal juhul tähendada ka piletihinna tõusu, mis võib osale vaatajatest teatriskäimise keerukaks teha. "Et inimestele elementaarsetki sissetulekut tagada, tuleb tõsta teatripileti hinda ja läheb raskemaks teatrisse saada," lausus ta.

Toimetaja: Karmen Rebane

