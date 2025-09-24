Rändfestival Võnge toimub tuleval aastal Tõrvas

31. juulil ja 1. augustil jõuab Tõrva linna keskväljakule ning Veskijärve ümbrusesse heli- ja valgusmaailm, kus kohtuvad popmuusika, valgusinstallatsioonid ja tulemaagia. Festival pakub ka lasteprogrammi ning sõna- ja fotonäituseid.

"Tõrva Tule-päevadel on oluline roll nii kohaliku kogukonna kui ka kaugemate külaliste jaoks. Võnke ja Tule-päevade koostöö toob meie festivalidesse uue värskuse ja mõõtme, sidudes Tõrvale omase tule ja valguse kodumaise ning rahvusvahelise muusikaga," sõnas Tõrva vallavanem Helen Elias.

"Võnke teebki eriliseks see, et alati on ta värske ja uuenduslik. Tuleval suvel jõuame Tõrva, kus ühendame jõud Tule-päevadega, et luua festival, mida pole siinmail veel nähtud," lisas Võnke asutaja ja eestvedaja Tarmo Sikk.

Festivaliprogramm tehakse avalikuks jooksvalt 2025. aasta lõpus ja 2026. aasta kevadel.

Möödunud suvel toimus Võnge Hiiumaal Viscosa kultuuritehases. Varem on rändfestival kodu leidnud ka Harju-, Järva-, Pärnu-, Lääne-Viru-, Valga-, Tartu- ja Võrumaal.