August Sanga nimelise luuletõlke preemia pälvis Anna Verschik

Teisipäeval, rahvusvahelisel tõlkijate päeval avati Tallinna ülikooli akadeemilises raamatukogus näitus, mis toob avalikkuse ette 500 aastat eesti tõlkelugu. Näituse avamisel anti üle ka August Sanga nimeline luuletõlke preemia, mille pälvis tõlkija ja õppejõud Anna Vershik.

Näituse "Tõlkes sündinud." aluseks on viie aasta pikkune uurimistöö, mis uuris eesti tõlkekirjanduse kaudu meie kirjakultuuri ajalugu.

"Miks hakati tõlkima? Oli vaja kõigepealt eestlastele selgeks teha, mis on kristlus ehk esimesed eesti trükiraamatud olid katekismused," selgitas kuraator Daniele Monticelli.

Piiblilugudele järgnesid seadused ja maarahvast harivad tarbetekstid. "Õpetati eestlastele, kuidas ennast kasida, tervena hoida, kuidas sünnitada korrektselt ja nii edasi," lisas ta.

Ka esimesed ilukirjanduse ja teatritekstid tõlgiti või mugandati peamiselt saksa keelest. "Me teame kõik tänapäeval väga kuulsaid Reinuvadereid ja Kilplaste lugusid, me teame, et need kirjutas Kreutzwald, kuid tegelikult tõlkis ta need saksa keelest," sõnas Monticelli.

Hiljem kujuneb normiks originaalkeeltest tõlkimine. Näiteks on 1957. aastast ilmunud Loomingu Raamatukogu avaldanud tõlkeid seitsmekümnest keelest.

Tõlkimisega on algusest peale kaasnenud ka tsensuuri ehk võimu ja vaimu vahelise konflikti teema.

"Nõukogude ajal tsenseeriti tõesti nii ideoloogilistel, poliitilistel põhjustel, aga ka oli väga puritaanlik tsensuur, eriti positiivsed kangelased pidid olema ilma ühegi plekita," selgitas kuraator.

Näituse avamisel anti üle ka August Sanga luuletõlke auhind, mille pälvis professor Anna Verschik, kelle koostatud ja tõlgitud Ukraina sõjaluule kogumik "Kas rabelen välja sellest tusast?" ilmus sel suvel.

"Mõne luuletuse puhul on kohe selge. Ma loen ja kohe hakkan tõlkima, kõik on selge. Mõni on keerulisem, aga mulle meeldib mõelda, kuidas midagi lahendada, mõne luuletaja stiil on mulle tuttav, on teada, mida võib oodata, aga mõni on selline mitmekesine," rääkis luuletõlke auhinna laureaat.

Tõlkeloo näitus Tallinna Ülikooli Akadeemilises raamatukogus on avatud 14. märtsini.