X!

August Sanga nimelise luuletõlke preemia pälvis Anna Verschik

Kirjandus
Foto: Ele Rieberg-Meiel
Kirjandus

Teisipäeval, rahvusvahelisel tõlkijate päeval avati Tallinna ülikooli akadeemilises raamatukogus näitus, mis toob avalikkuse ette 500 aastat eesti tõlkelugu. Näituse avamisel anti üle ka August Sanga nimeline luuletõlke preemia, mille pälvis tõlkija ja õppejõud Anna Vershik.

Näituse "Tõlkes sündinud." aluseks on viie aasta pikkune uurimistöö, mis uuris eesti tõlkekirjanduse kaudu meie kirjakultuuri ajalugu.

"Miks hakati tõlkima? Oli vaja kõigepealt eestlastele selgeks teha, mis on kristlus ehk esimesed eesti trükiraamatud olid katekismused," selgitas kuraator Daniele Monticelli.

Piiblilugudele järgnesid seadused ja maarahvast harivad tarbetekstid. "Õpetati eestlastele, kuidas ennast kasida, tervena hoida, kuidas sünnitada korrektselt ja nii edasi," lisas ta.

Ka esimesed ilukirjanduse ja teatritekstid tõlgiti või mugandati peamiselt saksa keelest. "Me teame kõik tänapäeval väga kuulsaid Reinuvadereid ja Kilplaste lugusid, me teame, et need kirjutas Kreutzwald, kuid tegelikult tõlkis ta need saksa keelest," sõnas Monticelli.

Hiljem kujuneb normiks originaalkeeltest tõlkimine. Näiteks on 1957. aastast ilmunud Loomingu Raamatukogu avaldanud tõlkeid seitsmekümnest keelest.
Tõlkimisega on algusest peale kaasnenud ka tsensuuri ehk võimu ja vaimu vahelise konflikti teema.

"Nõukogude ajal tsenseeriti tõesti nii ideoloogilistel, poliitilistel põhjustel, aga ka oli väga puritaanlik tsensuur, eriti positiivsed kangelased pidid olema ilma ühegi plekita," selgitas kuraator.

Näituse avamisel anti üle ka August Sanga luuletõlke auhind, mille pälvis professor Anna Verschik, kelle koostatud ja tõlgitud Ukraina sõjaluule kogumik "Kas rabelen välja sellest tusast?" ilmus sel suvel.

"Mõne luuletuse puhul on kohe selge. Ma loen ja kohe hakkan tõlkima, kõik on selge. Mõni on keerulisem, aga mulle meeldib mõelda, kuidas midagi lahendada, mõne luuletaja stiil on mulle tuttav, on teada, mida võib oodata, aga mõni on selline mitmekesine," rääkis luuletõlke auhinna laureaat.

Tõlkeloo näitus Tallinna Ülikooli Akadeemilises raamatukogus on avatud 14. märtsini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

20:15

Rahvusvahelisel muusikapäeval jagati muusikapreemiaid

19:22

Tšehhi lavastaja Petr Zuska lavalugu teeb kummarduse Arvo Pärdi loomingule

19:01

Disainiöö moeetendus tutvustas kolme ambitsioonikat moebrändi

18:56

Toomas Vavilov: tegevmuusiku jaoks on 365 päeva aastas muusikapäev

16:26

Oidsalu: kultuuri valitsemine vajaks ülevaatamist

15:17

Pildid: Vanemuises jõuab vaatajate ette Arvo Pärdi "Lapsepõlve lugudel" põhinev lavastus

15:10

PÖFF-i avatseremoonial astub üles katalaani muusik Maria Arnal

14:51

Galerii: Klassikaraadio tähistas raadiomaja fuajees muusikapäeva

14:44

Tartu Uue Teatri suvelavastust "Tapty1985. Laskumine orgu" mängitakse ka järgmisel aastal

13:59

Daniel Ek astub Spotify juhi kohalt tagasi

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

12:17

Meelis Kubits: kultuuritegijad on ära orjastatud

30.09

Sinefiil | "Minu pere ja muud klounid" on ilmselt aasta parim Eesti dokk

14:51

Galerii: Klassikaraadio tähistas raadiomaja fuajees muusikapäeva

30.09

Kinoteater alustab ettearvamatute lühivormide sarjaga

30.09

Edith Sepp: ärme anna oma lugusid käest ehk Euroopa telesarjade konventsioonist

13:04

Arvustus. Mootorite tragöödia

30.09

Minu elu muutnud raamat | Urmas Vadi ja "Meister ja Margarita"

30.09

August Sanga nimelise luuletõlke preemia pälvis Anna Verschik

12:17

PÖFF-i talendiprogrammis esitletakse tänavu Ursel Tilka ja Kristiin Räägelit

28.09

Boipepperoni: Eesti popmuusikas võiks rohkem üllatusi olla

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo