Oktoobris avab uksed vastrenoveeritud Vääna raamatukogu

Foto: Harku vald
Kultuuripoliitika

13. oktoobril avab lugejatele uksed vastrenoveeritud Vääna raamatukogu. Endises mõisa tõllakuuris ootavad laenutajaid kaasaegsed nutilahendused ja leidlik sisekujundus, mis kutsub lugema ja kokku saama.

Sel aastal oma 100. sünnipäeva tähistav Vääna raamatukogu asub endises mõisa tall-tõllakuuris. Renoveerimine kestis ligi viis aastat.

Arhitekt Tiina Linna ja sisearhitekt Malle Jürgenson on loonud kitsasse kõrgesse ruumi mitmetasandilise lahenduse, kus liikuvad riiulid mahutavad 250 000 teavikut ning annavad samas võimaluse ruumi erinevateks üritusteks kiiresti ümber planeerida.

Vääna raamatukogu uue kontseptsiooni autor on endine direktor Liia Rebane.

"Siin on ära kasutatud kaks olulist punkti, mis on rahvaraamatukogude ja üldse raamatukogude puhul väga oluline. Üks on ligipääsetavus ja teine kättesaadavus," ütles Vääna raamatukogu kontseptsiooni autor ja teostuse projektijuht Liia Rebane.

Veidi alla 300 ruutmeetrises hoones on olemas kõik kaasaegses raamatukogus vajalikud mugavused, lisaks lugemisele saab kuulata muusikat, kasutada arvuteid ja printerit.

"Siin on kontseptsiooni osana avalik köök kogukonnale, siin on tulemas ööraamatukogu, mis tähendab, et 24/7 on raamatukogu avatud ja avatud rahvale ka siis, kui töötaja on koju läinud. Siin on iseteenindus, et inimesed saavad ise laenutada ja tagastada, samuti saavad nad raamatuid tellida elektroonilisse raamatukappi ehk kättesaadavaus on erakordselt suurepärane," ütles Rebane.

Tavapärase raamatukoguhoidja asemel hakkavad Vääna raamatukogus tööle raamatukogu-pedagoog ja kuraator, kes juhendavad ja nõustavad külastajaid ning viivad läbi haridus- ja kultuuriprogramme.

Renoveerimine ja sisustamine läks maksma ligi 450 000 eurot, sellest 92 000 kaeti kultuuriministeeriumi rahvaraamatukogude kiirendist.

Vääna raamatukogu uksed on lugejatele avatud alates järgmisest esmaspäevast, 13 oktoobrist.

Vääna raamatukogu Autor/allikas: Harku vald

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

