Mudlum andis välja uue jutukogu "Nööpidest ja muust häbiväärsest"

Kirjastus Strata avaldas Mudlumi kolmanda jutukogu "Nööpidest ja muust häbiväärsest", mille on toimetanud Liisi Rünkla ja Kajar Pruul ning kujundanud Allan Appelberg.

Värske kogumik sisaldab 12 proosateksti aastatest 1981-2025. Raamatu avalugu on toores Eesti väikelinna teismelise sisemaailm, autori esimene kirjanduslik katsetus. Raamatu lõpulugu käsitleb avaloo tagamaid. Teistes palades tuleb juttu nööpidest, mustusest, verest, suguelust ja muust häbiväärsest.

2020. ja 2021. aastal pälvis Mudlum Kultuurkapitali proosa aastapreemia, möödunud aasta lõpus andis ta välja teose "Roosihullu päevaraamat".

Toimetaja: Kaspar Viilup

