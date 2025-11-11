X!

Galerii: Elektriteater avas Tartu Raekoja platsil uue kinosaali

Elektriteater avas Tartu Raekoja platsil uue kinosaali
Tartu väärtfilmikino Elektriteater avas esmaspäeval uue 42-kohalise kinosaali Tartu Raekoja platsil, aadressil Kompanii 2.

Piduliku avaürituse raames linastus Damien Chazelle'i "La La Land".

"Teise saali avamine on olnud Elektriteatri aastatepikkune unistus ning oleme õnnelikud, et suutsime selle ellu viia enne kino 15. sünnipäeva," rääkis saali avaseansil Elektriteatri üks juhtidest Kristiina Saar. "See tohutu publikuhuvi ja toetus, mida uue saali avamisega näinud oleme ainult kinnitab, kui vajalik see kõik on," lisas kino teine juht Rasmus Rääk. 

Elektriteater on 2011. aastal asutatud väärtfilmikino. Kino tegutseb lisaks uuele saalile Tartu Ülikooli kirikus aadressil Jakobi 1.

Toimetaja: Karmen Rebane

