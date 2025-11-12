X!

Pärnu Uue Kunsti muuseumis avati Eesti autorite piltvaipade näitus "Ilus aeg"

Kunst
Foto: ERR
Kunst

Pärnu Uue Kunsti muuseumis näeb Eesti autorite piltvaipade näitust "Ilus aeg", mis annab ülevaate 38 Eesti autori vaibaloomingust läbi aegade.

Tööd pärinevad nii tarbekunsti- ja disainimuuseumist, autorite erakogudest kui ka Pallase tekstiiliosakonna tudengitelt. Kõige vanemad tööd on valminud kuuekümnendatel aastatel ja kõige värskemad sel aastal.

Näituse kuraatori Aet Ollisaare sõnul said valikusse tööd, mida seni on vähem näidatud.

"Avastasin võimaluse, et ma saan tarbekunsti- ja disainimuuseumi kogudest töid siia välja tuua. Kogud on ju väga suured, aga näituseruum on pisike. Ja ma arvan, et paljud meie kunstihuvilised ei ole neid vaipu näinud, kas väga ammu või ei ole neid üldse näinud. Nii et valisingi töid, mis on olnud vähem väljas, võib-olla kunagi kaua aega tagasi väljas ja teisalt siis loomulikult ka näituse pealkiri "Ilus aeg" andis valikule oma mõju," selgitas Ollisaar.

"Nendes töödes on palju looduspilte, rõõmu, aga ka sellist vaikset mõtisklust, mida pealkiri ühest küljest peegeldab. Ja teisest küljest saan ise vaibakunstnikuna öelda, et minu arvates vaiba kudumise aeg on üks väga ilus aeg. Nii et see minu jaoks sümboliseerib ka seda mõtet, et vaiba kudumine on aeglane kunstimeetod, aga selles on nii palju ilusat," lisas ta.

Näitus on avatud järgmise aasta 1. märtsini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

21:30

Fotod: Türi vallamaja seinu kaunistab Ülle Kuldkeppi portreenäitus

18:57

Pärnu Uue Kunsti muuseumis avati Eesti autorite piltvaipade näitus "Ilus aeg"

18:56

Peris avati pop-up näitus Kasemaa seinamaali fragmentidest

18:19

Galerii: briti näitleja Simon Pegg kohtus PÖFF-il filmisõpradega

13:59

Lang teatrite rahastamisest: praegune jant on täiesti piinlik

13:53

Galerii: 65 EKA tudengit peegeldavad uuel näitusel tööstuse rolli ühiskonnas

13:35

Loomingu Raamatukogus ilmus slovaki klassiku lühiromaan "Sulelumi"

13:16

Neeme Järvi astub esimest korda pärast laulupeol toimunud õnnetust lavale

12:57

Allik: kuni linnateater ei ole sihtasutus, astume iga aasta sama reha otsa

10:38

"Torn" võitis Aesthetica filmifestivalil parima dokumentaalfilmi auhinna

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

11.11

Katri Aaslav-Tepandi: katkised pered annavad endast tunda elu viimastel hetkedel

12:57

Allik: kuni linnateater ei ole sihtasutus, astume iga aasta sama reha otsa

18:19

Galerii: briti näitleja Simon Pegg kohtus PÖFF-il filmisõpradega

10:34

Pildid: Matti Nykäneni esemed jõudsid kuuks ajaks spordimuuseumisse

10:22

PÖFF-i päevik | "Numbrituba" kuulub aasta parimate kodumaiste filmide hulka

10.11

Teatrinõunik: avaldatud erateatrite tegevustoetus oli esmane ettepanek

13:16

Neeme Järvi astub esimest korda pärast laulupeol toimunud õnnetust lavale

11.11

Sinefiil | PÖFF-i soovitused järgnevaks viieks päevaks

11.11

ETV2-s teleesilinastub Anna Hintsi ja Tushar Prakashi auhinnatud "Sannapäiv"

10:26

Eesti-Soome Kultuurifondi kultuurikoostöö preemia pälvis Juhan Ulfsak

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo