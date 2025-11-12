Pärnu Uue Kunsti muuseumis avati Eesti autorite piltvaipade näitus "Ilus aeg"

Tööd pärinevad nii tarbekunsti- ja disainimuuseumist, autorite erakogudest kui ka Pallase tekstiiliosakonna tudengitelt. Kõige vanemad tööd on valminud kuuekümnendatel aastatel ja kõige värskemad sel aastal.

Näituse kuraatori Aet Ollisaare sõnul said valikusse tööd, mida seni on vähem näidatud.

"Avastasin võimaluse, et ma saan tarbekunsti- ja disainimuuseumi kogudest töid siia välja tuua. Kogud on ju väga suured, aga näituseruum on pisike. Ja ma arvan, et paljud meie kunstihuvilised ei ole neid vaipu näinud, kas väga ammu või ei ole neid üldse näinud. Nii et valisingi töid, mis on olnud vähem väljas, võib-olla kunagi kaua aega tagasi väljas ja teisalt siis loomulikult ka näituse pealkiri "Ilus aeg" andis valikule oma mõju," selgitas Ollisaar.

"Nendes töödes on palju looduspilte, rõõmu, aga ka sellist vaikset mõtisklust, mida pealkiri ühest küljest peegeldab. Ja teisest küljest saan ise vaibakunstnikuna öelda, et minu arvates vaiba kudumise aeg on üks väga ilus aeg. Nii et see minu jaoks sümboliseerib ka seda mõtet, et vaiba kudumine on aeglane kunstimeetod, aga selles on nii palju ilusat," lisas ta.

Näitus on avatud järgmise aasta 1. märtsini.