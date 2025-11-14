X!

Alexandra Pärna lühifilm valiti Cannes'i lühifilmifestivalil parimaks tudengifilmiks

Lühifilmi "Mis teeb rõõmsaks?" tegijad Autor/allikas: BFM
Film

BFM-i tudengi Alexandra Pärna lühifilm "Mis teeb rõõmsaks?" võitis rahvusvahelisel lühifilmifestivalil Cannes Indie Shorts Awards 2025 parima tudengifilmi auhinna.

Cannes Indie Shorts Awards on rahvusvaheline lühifilmidele ja noortele filmitegijatele keskenduv festival, mis toob kokku nii kogenud filmitegijaid kui ka noori talente üle kogu maailma. Programmis on esindatud nii dokumentaalid, animatsioonid kui ka tudengifilmid ning välja antakse mitmeid auhindu. Festivalile laekub igal hooajal ligikaudu 500–1000 filmi, millest umbes 60 valitakse põhivõistlusprogrammi.

Festival toimus 5.–9. novembril Cannes'is, Prantsusmaal. "Mis teeb rõõmsaks?" linastus 8. novembril "We are Young" kassetis. See oli ainus film, mis Balti riikide poolt esitatud filmide hulgast programmi pääses. 

"Mis teeb rõõmsaks?" viib vaataja teekonnale läbi kümneaastase Lilli silmade, osutades lihtsate asjade tähtsusele, mis tänapäeva maailmas kipuvad ununema. Kuidas panna kedagi naeratama? Lilli tegutseb mitmel rindel korraga, seistes silmitsi täiskasvanute maailma küsimustega. Tihti on aga just lapsed need, kes oskavad elu elada seda liialt keeruliseks ajamata ning näevad, et vastus õnnele peitub lihtsuses – olgu selleks siis esimesed päikesekiired, lähedase kallistus või lumesõda.

Alexandra Pärna "Mis teeb rõõmsaks?" Autor/allikas: Kaader filmist

Kohapeal olid filmi esindamas režissöör Alexandra Pärn, stsenarist Elisabeth Madisson, operaator Markus Muide, kunstnik Anett Aedla ja produtsent Margareth Villers. Filmi põhimeeskonda kuuluvad veel montaažirežissöör Krõõt Kaldre, helirežissöör Andreas Jõesaar ja helilooja Luisa Susanna Kütson. 

Režissöör Alexandra Pärna rõõmustab mitte üksnes auhinna, vaid kogu festivali kogemuse üle, öeldes. "Kõige inspireerivam oli näha nii ühtset noorte filmitegijate kogukonda, kus kõik üksteist toetasid ja filmidele südamest kaasa elasid."

Film on valminud Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi filmikunsti õppekava 14. lennu lõputööna. Linateos on juba edukalt osalenud mitmetel rahvusvahelistel festivalidel.

"Mis teeb rõõmsaks?" pälvis ka parima montaažirežissööri auhinna Best of BFM filmifestivalil ning linastus sügisel mainekal laste- ja noortefilmifestivalil LUCAS, kus film pälvis parima lühifilmi auhinna "Kids" programmis. 

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Alexandra Pärna lühifilm valiti Cannes'i lühifilmifestivalil parimaks tudengifilmiks

