PÖFF-i pea- ja publikuauhinna võitis Hispaania film "Hea tütreke"

"Võimas emotsionaalne draama tüdrukust, kes püüab toime tulla perekonda lahutava konfliktiga. See käsitleb keerulisi teemasid delikaatselt, muutes loo väga ehedaks," kirjeldas võidufilmi žürii, mille tööd juhtis Põhja-Makedoonia režissöör Teona Strugar Mitevska.

Peaauhinnaga kaasneb 20 000 euro suurune ja publikuauhinnaga 5000 euro suurune stipendium, mille pani välja Tallinna linn.

Filmi peaosatäitja, 17-aastane Kiara Arancibia pälvis ühtlasi parima naisnäitleja tunnustuse. Tema puhul tõstis žürii esile sügava sisemise konflikti selget ja usutavat kujutamist.

"Näitleja väljendab hirmu, lojaalsust, segadust ja tugevust ilma üle mängimata, mis annab filmile suure osa selle emotsionaalsest tugevusest. Iga stseen tundub ehe ja isiklik, tõmmates publiku tegelase maailma," kõlas põhjendus.

Debüütfilmide võistlusprogrammi parima filmi auhinna sai Taani režissööri Christian Bonke "Heraklese langemine", mille peategelaseks on posttraumaatilist stressi põdev sõdur, kes ei suuda pärast missioonidelt naasmist kontrollida oma raevu.

Koguni kolm parima filmi auhinda pälvisid Leedu filmitegijad. Võistlusprogrammi "Kriitikute valikud" parim on Jurgis Matulevičiuse "Hiina meri", parim Balti mängufilm Vytautas Katkuse "Külaline" ja parim Balti dokumentaalfilm Aistė Žegulytė "Pühad hävitajad".

Võistlusprogrammi "Põhjusega mässajad" võitis Belgia režissööride Nabil Ben Yadiri ja Mokhtaria Badaoui "Parunessid" ja doc@PÖFFi rahvusvahelise võistluse Soome režissööri Karin Pennaneni "Päevade lummus".

Kolm auhinda said ka Eesti filmitegijad.

"Kriitikute valikute" võistlusprogrammi eriauhinna pälvis Eeva Mägi "Mo Papa". "Imetabane kaameratöö, suurepärane näitlejate koosseis ning selgepilguline, teravmeelne ja empaatiline lavastus on tõeliselt silmapaistvad," põhjendas žürii.

Max Golomidov võitis filmi "Ööäär" eest parima operaatoritöö auhinna doc@PÖFFi rahvusvahelises võistlusprogrammis ja Heilika Pikkov ning Liina Särkinen filmi "Minu pere ja muud klounid" eest eriauhinna doc@PÖFFi Balti võistlusprogrammis.

Kõiki võidufilme saab suurel ekraanil näha veel pühapäeval.

Pimedate Ööde filmifestival kestab veel 23. novembrini.

29. PIMEDATE ÖÖDE FILMIFESTIVALI AUHINNAD

PÕHIVÕISTLUSPROGRAMM

Žürii: Teona Strugar Mitevska (Põhja-Makedoonia), Roberto Schaefer (USA), Debra McGuire (USA), Ingo Fliess (Saksamaa) ja Nomuunzul Turmunkh (Mongoolia)

Parima filmi grand prix

"Hea tütreke" (Hispaania), režissöör Júlia de Paz Solvas, produtsendid Sergio Grobas ja Stefan Schmitz

Parim režissöör

Ali Vatansever, "Üheskoos üksi" (Türgi-Kreeka-Rumeenia)

Parim operaatoritöö

Yutaka Yamazaki, "Kujuteldav koer ja valelik kass" (Jaapan)

Parim stsenaarium

Ståle Stein Berg, "Ei kommenteeri" (Norra)

Parim meesnäitleja

Aladdin Detlefsen ja Kanji Tsuda, "Konn ja vesi" (Saksamaa)

Parim naisnäitleja

Kiara Arancibia, "Hea tütreke" (Hispaania)

Parim originaalmuusika

Erdem Helvacıoğlu, "Üheskoos üksi" (Türgi-Kreeka-Rumeenia)

Parim kunstnikutöö

Chris Richmond ja David Hand, "Pea vastu, Inglismaa nimel!" (Ühendkuningriik)

DEBÜÜTFILMIDE VÕISTLUSPROGRAMM

Žürii: Nina Paskowitz (USA), Giancarlo Nasi (Tšiili), Ilango Ram (Sri Lanka)

Parim film

"Heraklese langemine" (Taani), režissöör Christian Bonke, produtsendid Amalie Lyngbo Quist ja Sebastian Weyland

Parim režissöör

Samuel Abrahams, "Leedi" (Ühendkuningriik)

Eriauhind montaaži eest

Jan Van Der Weken, "Üheksas pühapäev" (Belgia)

Eriauhind kunstnikutöö, grimmi ja kostüümide eest

"Lihtne tüdruk" (Saksamaa)

VÕISTLUSPROGRAMM "KRIITIKUTE VALIKUD"

Žürii: Dechen Roder (Bhutan), Thomas Schultze (Saksamaa) ja Jean-Baptiste Babin (Prantsusmaa)

Parim film

"Hiina meri" (Leedu-Taiwan-Poola-Tšehhi), režissöör Jurgis Matulevičius, produtsendid Ieva Cern ja Stasys Baltakis

Parim režissöör

Matías Szulanski, "Suvelugu" (Argentina)

Eriauhind

"Mo Papa" (Eesti), režissöör Eeva Mägi

Eriline tunnustus

Ali Nasirian, "Oh, mis rõõm" (Iraan-USA-Prantsusmaa-Kanada)

VÕISTLUSPROGRAMM "PÕHJUSEGA MÄSSAJAD"

Žürii: Ali Asgari (Iraan), Rogan Graham (Ühendkuningriik) ja Alicia Reginato (Hispaania)

Parim film

"Parunessid" (Belgia-Luksemburg-Prantsusmaa), režissöörid Nabil Ben Yadir ja Mokhtaria Badaoui, produtsendid Benoît Roland ja Nabil Ben Yadir

Parim režissöör

Adrian Sitaru, "Kivi, paber, käärid" (Rumeenia-Türgi)

Parim lühifilm

"Palgapäev" (Soome), režissöör Päivi Hirsiaho

BALTI FILMI VÕISTLUSPROGRAMM

Žürii: Gözde Kural (Türgi), Montse Triola (Hispaania) ja Alexandre Goberidze (Gruusia)

Parim film

"Külaline" (Leedu-Norra-Rootsi), režissöör Vytautas Katkus, produtsendid Marija Razgute, Brigita Beniusyte, Elisa Fernanda Pirir, Anna-Maria Kantarius ja Mimmi Spång

Parim režissöör

Gabriele Urbonaite, "Remont" (Leedu-Läti-Belgia)

Parim koostööfilm

"Võitjat tunneb kaugelt" (Prantsusmaa-Kasahstan-Holland-Leedu-Rootsi), režissöör Zhannat Alshanova, produtsendid Jean-Laurent Csinidis, Denis Vaslin ja Marija Razgutė

DOC@PÖFF RAHVUSVAHELINE VÕISTLUSPROGRAMM

Žürii: Tania El Khoury (Liibanon), Daniel Abma (Saksamaa) ja Marianne Ostrat (Eesti)

Parim film

"Päevade lummus" (Soome-Taani-Norra), režissöör Karin Pennanen

Eriauhind

"Miss Jõuluvana valimine" (Modlova-Rumeenia), režissöör Raisa Răzmeriță

Parim operaatoritöö

Max Golomidov, "Ööäär" (Eesti)

DOC@PÖFF BALTI VÕISTLUSPROGRAMM

Žürii: Ana Fernandez Saiz (Ühendkuningriik), Pamela Cohn (USA) ja Koen Suidgeest (Holland)

Parim film

"Pühad hävitajad" (Leedu-Prantsusmaa-Läti), režissöör Aistė Žegulytė

Eriauhind

"Minu pere ja muud klounid" (Eesti), režissöörid Heilika Pikkov ja Liina Särkinen

AASIA FILMIKUNSTI EDENDAMISE VÕRGUSTIKU NETPAC AUHIND

Žürii: Tsengel Davaasambu (Mongoolia), Santanu Ganguly (India) ja Teet Kask (Eesti)

"Müüride poeet" (Mongoolia), režissöör Sengedorj Janchivdorj

RAHVUSVAHELISE FILMIAJAKIRJANIKE ÜHINGU FIPRESCI AUHIND

Žürii: Jason Gorber (Kanada) , Alexander Meljan (Armeenia) ja Martin Oja (Eesti)

"Heraklese langemine" (Taani), režissöör Christian Bonke

PUBLIKUAUHIND

"Hea tütreke" (Hispaania), režissöör Júlia de Paz Solvas

ELUTÖÖAUHINNAD

Juozas Budraitis ja Janno Põldma

TÄNUAUHIND

Jessica Hausner

BRUNO O'YA STIPENDIUM

Ursel Tilk