Järgmisel kolmel aastal saavad kirjanikupalka Grigorjeva, Aalmann, Allik, Parve ja Viiding

Ekspertkomisjon otsustas, et 2026. kuni 2028. aastani saavad kirjanikupalka Aliis Aalmann, Heli Allik, Sveta Grigorjeva, Mirjam Parve ja Elo Viiding.

Komisjoni kuulusid Kristjan Haljak, Maarja Kangro, Hasso Krull, Kruusa Kalju, Lilli Luuk, Johanna Ross ja Kätlin Vainola, kandidaate oli kokku 65.

Kirjanikupalga suurus on 1,1 kultuuritöötaja miinimumpalka. Eelmiseks perioodiks ehk 2025-2027 valiti kirjanikupalga saajateks Kristjan Haljak, Mart Kangur, Katrin Pauts, Ave Taavet ja Andra Teede.