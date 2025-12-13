X!

Galerii: Allee galeriis avati Enn Põldroosi maalide näitus

Kunst
Enn Põldroos
Kunst

Reedel avati Tallinnas Allee galeriis Enn Põldroosi maalide näitus "Mees ja naine – pärleid erakogudest", mis toob publiku ette 47 õli-, akrüül- ja digimaali. Viiest erakogust pärinevad maalid kujutavad läbilõiget eelkõige tema viimase 35 tegutsemisaasta loomingust.

Allee galerii peakuraator Harry Liivranna sõnul käis septembri alguses meie seast lahkunud Põldroos näituse idee talle välja veebruaris.

"Tema aprillikuuni kestnud suurel maalinäitusel Kumus tuli hästi esile Põldroosi žanriline mitmekülgsus ja suure formaadi meisterlik valdamine. Kuid veebruaris helistas Põldroos mulle ja tegi ettepaneku kureerida sel aastal veel üks näitus tema viimase aja loomingust, sealhulgas digimaalidest, et tutvustada publikule taas ka seda tehnilist aspekti tema loomingus."

Liivrand märkis, et olulist rolli hakkasid kontseptsiooni edasiarenduses hõlmama erakogudes olevad suurepärased maalid, mida avalikkus on vähe või üldse mitte näinud.

"Näituse pealkiri "Mees ja naine" võtab kokku Enn Põldroosile väga omase ja olulise teema, mis läbib tema loomingut kõigil kümnenditel," lausus Liivrand.

Maalinäitus jääb Allee galeriis avatuks 7. veebruarini.

Toimetaja: Karmen Rebane

