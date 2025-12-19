X!

Võrumaa muuseumis tähistatakse näitusega Valdur Ohaka 100. sünniaastapäeva

Kunst
Foto: Ülo Josing/ERR
Kunst

Võrumaa muuseumis on tänasest vaadata modernisti ja loodusmaalija Valdur Ohaka 100. sünnipäevale pühendatud ülevaatenäitus "Valdur Ohakas 100. Nagu loodus lubab". Väljapanek on läbilõige kunstniku loomingust.

Valdur-Olev Ohakas elas aastatel 1925–1998, õppis Tartu kunstiinstituudis ning kujunes vaatamata represseerimisele ja laagris veedetud aastatele Eesti üheks märgilisemaks sõjajärgse modernismi esindajaks.

"Ta ei ole olnud väga hillitsetud ja sordiini all hoidev kunstnik, vaid ikkagi niisugune värvijõuline. Värv on tema element," ütles näituse kuraator Liis Pählapuu.

Pählapuu sõnul ei soosinud olud Ohakat tema elu ajal ja nii jäi ta oma kaasaegsete varju. Näitusega soovibki Pählapuu Ohakat esile tõsta, olles näitusele kokku koondanud sadakond Ohaka tööd loomingu eri perioodidest.

"Siin on tema õpinguaegsed tööd, siis tööd, mida ta tegi peale vangilaagrist tulekut, ka need eksperimentaalsed 1950. aastate lõpu ja 1960. aastate tööd, milles on mõjutusi sürrealismist ja abstraktsest kunstist kui ka Ohakale lähedane kubism. Eraldi ruum on siin ka tema süvenemisest Kütioru loodusesse, mis moodustab täitsa omaette etapi," sõnas Pählapuu.

Kütioru loodusmaastikest kujunes Ohaka üks kõige olulisemaid mõjutajaid – elades 20 aasta jooksul suvest-sügiseni Võrumaa imekaunis kuplilises keskkonnas, talletas ta samu maastikke korduvalt. Samuti kujunes Ohakate Kütioru kodust Eesti kultuurielu üks mitteametlikke keskusi, kus kujunes uus põlvkond kunstnike. Nende seas ka näituse kujundaja, kunstnik Peeter Laurits, kelle sõnul oli Ohakas väga mitmetahuline, hoogne ja lausa virtuoosne kunstnik.

"Ta oli üks julgemaid, fantaasiaküllasemaid avangardiste juba 1960. aastatel. Mis puudutab maastikumaali, siis Eesti maastikumaalis minu meelest ei ole Valduri kõrvale mitte kedagi panna. Üks asi, mida Ohakad õpetasid, kui ma nende õpilane veel olin, oli virtuoossus. Et ükskõik, mida sa teed, tee seda virtuoosselt, tee seda väga hästi," meenutas näituse kujundaja ja kunstnik Peeter Laurits.

Näitus jääb Võrumaa muuseumis avatuks kuni uue aasta 8. märtsini.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

19:03

Tänavu laekus enim autoritasusid suurkontsertidelt

18:57

Galerist Siim Raie: kunstiturg on august välja tulnud

18:55

Võrumaa muuseumis tähistatakse näitusega Valdur Ohaka 100. sünniaastapäeva

18:53

Galerii: Mall Nukke uus näitus ammutab ainest Eesti filmiklassikast

16:38

Kriisinõustaja: sõjahirmu aitab leevendada lähedaste inimeste toetus

16:13

Märtsis jõuab kinodesse Evar Anvelti debüütfilm "Midagi tõelist"

16:02

Vox Populi esmaettekandes kõlab Urmas Sisaski "Jõulumissa" segakoorile

15:46

Järgmisel aastal toimuva Dreamscape festivali peaesineja on µ-Ziq

13:52

Galerii: skulptor Neeme Külm avas Tütar galeriis isikunäituse

12:46

Uue muusika reede: Arg Part, Kali Uchis, Lil Till, Steven Ilves jt

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:57

Tallinna teletornist saab kaasaegse meedia ja elamuskeskus Meediatorn

17.12

Kristi ja Siim Kallase fondi stipendiumi pälvisid Põldma, Palmiste ja Kasterpalu

12:46

Uue muusika reede: Arg Part, Kali Uchis, Lil Till, Steven Ilves jt

17.12

Tallinnas esineb Eurovisioonil diskvalifitseeritud Joost Klein

18.12

Ashilevi: videomänge lavastades kannab mind teatrist saadud vundament

18.12

Eesootaval suvel toimub teist korda Tallinn Rock Festival

18.12

Galerii: skulptor Art Allmägi avas Draakoni galeriis isikunäituse "Sundmõtted"

17.12

Aasta muusik 2025 on Hans Christian Aavik

15.07

Naiskunstnikud vastustavad kultuurkapitali otsust määrata EKA endisele professorile stipendium

18.12

Sinefiil | Unistamisruum 237

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo