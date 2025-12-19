Võrumaa muuseumis tähistatakse näitusega Valdur Ohaka 100. sünniaastapäeva

Võrumaa muuseumis on tänasest vaadata modernisti ja loodusmaalija Valdur Ohaka 100. sünnipäevale pühendatud ülevaatenäitus "Valdur Ohakas 100. Nagu loodus lubab". Väljapanek on läbilõige kunstniku loomingust.

Valdur-Olev Ohakas elas aastatel 1925–1998, õppis Tartu kunstiinstituudis ning kujunes vaatamata represseerimisele ja laagris veedetud aastatele Eesti üheks märgilisemaks sõjajärgse modernismi esindajaks.

"Ta ei ole olnud väga hillitsetud ja sordiini all hoidev kunstnik, vaid ikkagi niisugune värvijõuline. Värv on tema element," ütles näituse kuraator Liis Pählapuu.

Pählapuu sõnul ei soosinud olud Ohakat tema elu ajal ja nii jäi ta oma kaasaegsete varju. Näitusega soovibki Pählapuu Ohakat esile tõsta, olles näitusele kokku koondanud sadakond Ohaka tööd loomingu eri perioodidest.

"Siin on tema õpinguaegsed tööd, siis tööd, mida ta tegi peale vangilaagrist tulekut, ka need eksperimentaalsed 1950. aastate lõpu ja 1960. aastate tööd, milles on mõjutusi sürrealismist ja abstraktsest kunstist kui ka Ohakale lähedane kubism. Eraldi ruum on siin ka tema süvenemisest Kütioru loodusesse, mis moodustab täitsa omaette etapi," sõnas Pählapuu.

Kütioru loodusmaastikest kujunes Ohaka üks kõige olulisemaid mõjutajaid – elades 20 aasta jooksul suvest-sügiseni Võrumaa imekaunis kuplilises keskkonnas, talletas ta samu maastikke korduvalt. Samuti kujunes Ohakate Kütioru kodust Eesti kultuurielu üks mitteametlikke keskusi, kus kujunes uus põlvkond kunstnike. Nende seas ka näituse kujundaja, kunstnik Peeter Laurits, kelle sõnul oli Ohakas väga mitmetahuline, hoogne ja lausa virtuoosne kunstnik.

"Ta oli üks julgemaid, fantaasiaküllasemaid avangardiste juba 1960. aastatel. Mis puudutab maastikumaali, siis Eesti maastikumaalis minu meelest ei ole Valduri kõrvale mitte kedagi panna. Üks asi, mida Ohakad õpetasid, kui ma nende õpilane veel olin, oli virtuoossus. Et ükskõik, mida sa teed, tee seda virtuoosselt, tee seda väga hästi," meenutas näituse kujundaja ja kunstnik Peeter Laurits.

Näitus jääb Võrumaa muuseumis avatuks kuni uue aasta 8. märtsini.