X!

Maalikunstnik Mara Ljutjuk: mind huvitab, mis toimub inimese sisekosmoses

Kunst
Maalikunstnik Mara Ljutjuk
Maalikunstnik Mara Ljutjuk Autor/allikas: ERR
Kunst

Võrumaa Muuseumi galeriis avati Mara Ljutjuki isikunäitus ,,Sõnatu-sõnoldaq". Kunstniku maalid peegeldavad hetki meid ümbritsevast maailmast, mõtestavad lahti inimsuhteid ning juhivad tähelepanu elu nüansirikkusele. Ljutjuki sõnul huvitab teda väga, mis toimub inimese sisekosmoses.

Mara Ljutjuki isikunäitusel olevad maalid on vormilt lihtsad ja jutustavad lugusid, milles igaüks võib end ära tunda. Tema töödest kumavad läbi tundlikult talletatud ja vaid viivu kestvad hetked ning fragmendid elust.

"Mind huvitab inimene, mind huvitab see, mis toimub tema sisemaailmas, kosmoses, sisekosmoses ja kõiges selles hingeelus ja ka just vaime tervis ja armastus ja lähedus ja kõik valu, sest ma elan väga teiste inimeste valu läbi ja kõik need asjad – need on teemad, mida ma siin käsitlen," ütles kunstnik Mara Ljutjuk.

Kuigi näitusel on läbilõige kunstniku kümne viimase aasta loomingust, on osad maalid valminud just Võru galerii külastajate jaoks.

"Võrus on olnud ühisnäitus, kus Mara koos oma ema Kai Koppeliga osales ja mulle tohutult jäid südamele Mara maalid, monumentaalsed, monokroomsed, hästi jõulised portreed, mis kohe pugesid hinge, ja nüüd ma olengi teda vaikselt ja salamisi siit Munamäe otsast jälginud," ütles Võrumaa Muuseumi galerist Jana Huul.

Mara Ljutjuki isikunäitus Võrumaa Muuseumi galeriis jääb avatuks 14. detsembrini.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:58

Maalikunstnik Mara Ljutjuk: mind huvitab, mis toimub inimese sisekosmoses

18:56

Kumu tähistab 50 aasta möödumist revolutsioonilisest kunstisündmusest

18:54

Maalikunstnik Jüri Kask avas Tartu Kunstimuuseumis isikunäituse "Silmapilk"

18:53

PÖFF pühendab eraldi programmid Jessica Hausnerile ja Juozas Budraitisele

17:05

Urmas Viik: teen praegu töid süüdimatult ja väiksema enesekriitilise meelega kui varem

16:08

Kultuuriportaal soovitab: õudusfilm "Räägi minuga" Jupiteris

16:03

Sinijärve raamatusoovitused: meie laste jaoks on Riismaa "Väsinud valguse teooria" ilmselt ajalooraamat

14:19

Galerii: EKA grupinäitus süüvib kasvamise, lagunemise ja uuenemise tsüklitesse

13:46

Uue muusika reede: Boipepperoni, Meelik, Karl Killing, Villemdrillem jt

11:52

Esmakordselt toimuval Riga Music Weekil astuvad üles ka mitmed Eesti artistid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:54

Sonja Nüganen: loodetavasti see nii päris pole, et kui oled Nüganen, siis kuulud lavale

30.10

Suri lavastaja ja stsenarist Valentin Kuik

11:34

Vaata enne tele-eetrit: Marko Reikop maitseb uues kultuurisaates jurssi

13:46

Uue muusika reede: Boipepperoni, Meelik, Karl Killing, Villemdrillem jt

30.10

Georg Otsa tütar pani mälestused isast raamatukaante vahele

28.10

Sirje Runge: olen kunagi aasta aega ka kodutu ja rahatu olnud

29.10

Luhats sarjast "Lühhike öppetus Eesti kultuurist": selliseid projekte ERR-il enam võimalust teha pole

30.10

Uusberg: viimased viis aastat on linnateatri kollektiivi palju vapramaks teinud

11:35

Filmisaade "PÖFFi kaheksa ja pool" avab ukse kinokunsti homsesse päeva

30.10

Sõpruses meenutatakse hingedepäeval tänavu lahkunute loomingut

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo