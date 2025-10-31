Maalikunstnik Mara Ljutjuk: mind huvitab, mis toimub inimese sisekosmoses

Mara Ljutjuki isikunäitusel olevad maalid on vormilt lihtsad ja jutustavad lugusid, milles igaüks võib end ära tunda. Tema töödest kumavad läbi tundlikult talletatud ja vaid viivu kestvad hetked ning fragmendid elust.

"Mind huvitab inimene, mind huvitab see, mis toimub tema sisemaailmas, kosmoses, sisekosmoses ja kõiges selles hingeelus ja ka just vaime tervis ja armastus ja lähedus ja kõik valu, sest ma elan väga teiste inimeste valu läbi ja kõik need asjad – need on teemad, mida ma siin käsitlen," ütles kunstnik Mara Ljutjuk.

Kuigi näitusel on läbilõige kunstniku kümne viimase aasta loomingust, on osad maalid valminud just Võru galerii külastajate jaoks.

"Võrus on olnud ühisnäitus, kus Mara koos oma ema Kai Koppeliga osales ja mulle tohutult jäid südamele Mara maalid, monumentaalsed, monokroomsed, hästi jõulised portreed, mis kohe pugesid hinge, ja nüüd ma olengi teda vaikselt ja salamisi siit Munamäe otsast jälginud," ütles Võrumaa Muuseumi galerist Jana Huul.

Mara Ljutjuki isikunäitus Võrumaa Muuseumi galeriis jääb avatuks 14. detsembrini.