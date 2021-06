Mara Ljutjuki maalinäitus vaatleb inimese muundumisi

Läbitav. Mõjutatav. Asendamatu. Aimamatu. Need on mõned märksõnad maalikunstnik Mara Ljutjuki näituselt "Muundumine", kus maalikeelde on vormitud kaheksa tahku ühe inimese arenguteelt.

Kunstnik Mara Ljutjuk osaleb näitustel selle sajandi algusest. Vabaduse galeriis on väljas maalid, mis on sündinud just selle näituse tarbeks.

"See näitus räägib teekonnast. Inimesel on elu eesmärk areneda ja muunduda, muutuda minu meelest. Ma käsitlesin siin näitusel kaheksat väikest nüanssi, kuidas sel teekonnal, mis mind paelusid - sest tegelikult neid on tohutult -, detaile, millest koosneb muundumine, muutumine. Ma leidsin enda jaoks just sellised, mis mind kõnetavad kõige rohkem, mis mulle tundusid olulised ära mainida," rääkis Mara Ljutjuk oma näitusest.

Kunstnikku kõnetavate märksõnade seas on näiteks uni, sest ilma taastumata pole võimalik edasi liikuda. Või tasakaalukus, mis on aluseks sihikindlale muutumisele.

"Mis on hästi huvitav muundumise teekonnal, et sa pead üha uuesti pühenduma ja see teekond on üllatavalt vastuoluline, sest see koosneb tohututest tõusudest ja tohututest kukkumistest, see on nii pikk ja aeglane. Ma arvan, et kiireid muutumisi ei ole olemas," ütles kunstnik.

Vabaduse galeriis valitseva leebe ja tüüne meeleolu taga on üheksa kuud pingelisi otsinguid ja katsetusi.



"Mind paelub inimene ikkagi selle tundeelu poolt ja mulle on väga oluline püüda maali sisse seda miskit. Ma ei anna enne alla, kui mul on tunne, et ma olen saanud selle. Tagasiside on väga oluline - kui sa näed reaalselt, et see jõuab inimesteni, siis see teeb mu väga õnnelikuks, see mõtestab mu üheksa kuu tööd," lisas Ljutjuk.