Võrus avati tekstiilikunstnike liidu aastapreemia laureaatide näitus

Näituse juhatab sisse Aasta noor tekstiilikunstnik Kristina Oja, kes toob huvilisteni oma perekonna ajaloost inspireeritud kudumikollektsiooni ja selle edasiarendused. Väikeses saalis saab ülevaate elutööpreemia laureaadi Ludmilla Swarzcewskaja värvikirevast gobelääniloomingust..

"Minu kollektsioon nimega "Teine" on inspireeritud erinevatest lõngajääkidest, erinevatest kuduminäidistest, mis mul oleks muidu seisma jäänud. Ma mõtlesin, et kuidas nendest midagi luua, et neist ei saaks lihtsalt rämps kuskil prügimäel," sõnas Oja.

Galerii suures saalis on välja pandud Aasta tekstiilikunstnik 2024 Aune Taamali õhulised ja mitmekihilised teosed, mis on omalaadses dialoogis žürii eripreemia pälvinud Ilja Uhlinovi valge gobelääniga, mis kannab nime "Tühjus".

"See on selline väike sõnade mäng – tekst ja tekstiil, mis on omavahel kuidagi ühendatud ja nende kasutamine lisab mingisuguse kolmanda mõõtme, et kui kõik ei ole ka loetavad, aga võib-olla mingid fraasid ikka on, siis inimesed hakkavad rohkem vaatama ja mõtlema. Kasutan väga palju luuletusi ja vaimsete õpetuste tekste," ütles Taamal.

"Selle näituse eesmärk ei olegi teemades kokku joosta ja ühtemoodi paista, vaid pigem just näidata tekstiilikunsti praegust palet, mida kindlasti tänavused laureaadid kõik esindavad, sest nad on välja valitud mitme loomevaldkondade esindajate poolt, kes iga aasta konkursil autoreid valib. Seetõttu ma arvan, et selle näituse võlu on selles, et need autorid on kõik nii erinevad," lausus tekstiilikunstnike liidu juhataja Aet Ollisaar.

Näitus "Mitmekihiline" jääb Võrumaa Muuseumis avatuks kuni 26.oktoobrini.