Kirjanike majas toimub iga-aastane kaasaegse ukraina luule õhtu
4. veebruaril toimub Kirjanike Majas iga-aastane kaasaegse ukraina luule õhtu, kus tekstid kõlavad nii originaalis kui ka eestikeelses tõlkes.
Ukrainast tulevad esinema luuletajad Halõna Kruk ja Julia Musakovska, kelle luuletuste tõlked pälvisid vastavalt 2023. ja 2025. aastal August Sanga nimelise tõlkeluule auhinna. Lisaks astuvad lavale Maarja Kangro, Anna Verschik, Katrin Väli, Igor Kotjuh ja Katja Novak.
Muusikalisi vahepalu pakuvad noored ukraina muusikud Nadija ja Veronika Balakar ning Maria Protsenko.
Üritus toimub Kirjanike maja musta laega saalis algusega kell 18.00.
Toimetaja: Kaspar Viilup